Gattuso trpí myasténiou, preto prestal chodiť na pozápasové rozhovory

Talian Gennaro Gattuso bol ako futbalista prototypom bojovníka s buldodžou vôľou. Ako tréner SSC Neapol sa snaží svojim zverencom vštepovať rovnaké hodnoty, ale jeden veľký boj zvádza už niekoľko rokov okrem súperov aj sám so sebou.

Na lavičke s náplasťou cez oko

Trpí zrakovou myasténiou, čiže chorobou, ktorá oslabuje jeho očné svaly a viečka. Z tohto dôvodu prestal chodiť na pozápasové rozhovory a dokonca sa na lavičke Neapola objavil s náplasťou cez oko.

„Posledných 12 dní nie som sám sebou. Trpím, ale viem, že stále žije. Myasténiu mám už desať rokov a toto je po tretí raz, čo choroba prepukla a môj stav sa zhoršil. Verím však, že to prejde a moje oči sa vrátia naspäť do normálu,“ uviedol 42-ročný Gattuso, cituje ho aj portál britského denníka Daily Mail.

Cíti sa vyčerpaný a vidí dvojmo

Myasténia unavuje oči a môže spôsobiť aj dvojité videnie a poklesnuté viečka. Problémy zvyčajne nastanú na konci dňa alebo po častom používaní očí. Na otázku, či pre túto svoju indispozíciu premýšľal o konci trénerskej kariéry, Gattuso rozhodne odpovedal – nie.

„Cítim sa vyčerpaný a vidím dvojmo. Ak sa vám to deje 24 hodín denne, nie je to nič príjemné. Iba blázon ako ja by za takých podmienok pokračoval s futbalom, ale to je môj život a budem to robiť až do smrti. Keď zomriem, chcem, aby ma odviezli na štadión, kde som celý život býval,“ komentoval bývalý 73-násobný taliansky reprezentant a zlatý medailista z MS 2006.

SSC Neapol aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom je aktuálne na piatom mieste talianskej Serie A. Gattusov tím zaostáva o deväť bodov za lídrom AC Miláno.