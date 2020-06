Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIS

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo informácií. V rozhovore v rámci cyklu virtuálnych prednášok o demokracii, ktoré organizuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), to uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko (TIS). Podľa Piška verejnosť nevie, aké výkonnostné ukazovatele a štatistiky majú jednotliví prokurátori a ako vlastne pracujú.

Do komisie sa nedostane človek zvonku

„Nepoznáme mnohé rozhodnutia prokuratúry. Nevieme, aké dôvody viedli k týmto rozhodnutiam. To sú všetko veci, ktoré by mali byť zmenené a ktorých zmena by zabezpečila väčšiu transparentnosť a jednoduchšiu kontrolu,“ povedal Piško.

Podľa riaditeľa inštitútu INEKO Petra Goliaša analytici inštitútu prišli pri prieskumoch transparentnosti na to, že generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán verejnej moci.

„Napríklad pri takzvaných disciplinárnych stíhaniach, kedy je podozrenie, že sa prokurátor dopustil pochybenia, vzniká disciplinárna komisia, ktorá má jeho konanie preskúmať a prípadne ho potrestať. Do komisie však nie je možné dostať človeka zvonku. Komisia sa vytvára výlučne vnútri prokuratúry,“ povedal Goliaš.

Nové vedenie by mohlo priniesť zmeny

Disciplinárne konania tak celý čas vedú zamestnanci prokuratúry, ktorí sú podriadení generálnemu prokurátorovi. Podľa Goliaša preto nemožno generálnu prokuratúry považovať za orgán, ktorý funguje na princípoch otvorenosti a transparentnosti.

Práve generálna prokuratúra pritom stojí medzi políciou a súdmi. Od vyšetrovateľov policajných zložiek preberá dôkazy a vyhodnocuje prípadné podanie súdnej žaloby.

Prípadné zmeny v systéme fungovania prokuratúry by mohlo priniesť nové vedenie. Sedemročné funkčné obdobie súčasného šéfa Jaromíra Čižnára končí 17. júla tohto roku.