Geniálna kniha šialeného génia. Salvador Dalí

Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vychádza Tajný život Salvadora Dalího. Knihu napísal sám umelec a rozdelil ju do troch častí – narodenie a útle detstvo, dospievanie a učňovské roky, a napokon jeho výtvarné práce a životná láska Gala.

Ako šesťročný som chcel byť kuchárom a o rok neskôr som sa rád vžíval do historickej postavy Napoleona. Odvtedy moje ambície neprestajne rástli úmerne s megalomániou.

Ako umelec oplývajúci darom neuveriteľnej predstavivosti a neobyčajne bystrého úsudku bol schopný vnášať do diel nové estetické tendencie. Jeho geniálny talent sa prejavil vo viacerých oblastiach a v mnohých umeleckých dielach, ktoré sa preslávili na celom svete.

Táto kniha približuje jeho život i tvorbu…a rozhodne bez nejakej falošnej skromnosti, či hanblivosti. Ako píše už na prvých stranách, „svoju genialitu som si začal uvedomovať v dvadsiatom deviatom roku a musím sa priznať, že odvtedy sa mi zakoreňovala v mysli s čoraz väčšou nástojčivosťou. Toto vedomie však vo mne nikdy neprebudilo ušľachtilé pocity, aj keď uznávam, že na mňa pôsobili veľmi príjemne.“

Bol Dalí géniom?

Pre Salvadora Dalího je odpoveď jasná: o svojej genialite nikdy nepochyboval. Kniha Tajný život Salvadora Dalího je svojrázny monument, ktorý si vystaval na vlastnú počesť. Ak mu aj chýba falošná skromnosť, jeho úprimnosť je nesmierna. Dalí odhaľuje svoje tajomstvá takmer bezohľadným spôsobom. Je to vášnivá a zveličená autobiografia geniálneho umelca.

Bol to geniálne chaotický človek, čo sa prejavuje a vysvetľuje aj na stranách tejto pozoruhodnej knihy. Na nič sa nehrá, nezavádza, nesnaží sa ukázať v dobrom svetle. Rozoberá svoje perverzné erotomanské vízie, exhibicionistické sklony. Hovorí o svojich panických strachoch, i vášňach.

Tajný život Salvadora Dalího vyšla v roku 1942 vo francúzštine, potom ju preložili do angličtiny. Dalí knihu napísal tak ako maľoval – veľmi podrobne, metodicky vrstvil slová jedno na druhé, tretie vedľa štvrtého. Je to kniha plná fantázie, humoru, narcistických i sadistických priznaní.

Pre fanúšikov Salvadora Dalího povinná literatúra, ktorá pobaví.

Prečítajte si krátky úryvok z knihy Tajný život Salvadora Dalího:

S fanatickým nadšením Španiela som celé dni špekuloval nad všakovakými, často protichodnými objavmi, no nikdy som sa nestal členom nijakej politickej strany ani zástancom žiadnej ideológie, nech by akokoľvek vystúpila do popredia. A už vôbec by som nedokázal uznávať súčasnú ideológiu nemilosrdne pohlcujúcu náboženstvo.

Od dvadsiateho deviateho roku som vytrvalo sledoval vedecký pokrok, novinky zo sveta vedy a techniky, oboznámil sa s objavmi za posledných sto rokov. Ak sa mi náhodou nepodarilo preniknúť do ich príliš zložitého tajomstva v dôsledku čoraz obludnejších kombinácií, pochopil som aspoň ich podstatu, orientáciu a ontologický význam, v čom mi výrazne pomáha vycibrená intuícia. Spomedzi toľkých vecí, ktoré naveky ostanú zastreté rúškom tajomstva a bez náležitého vysvetlenia, sa nástojčivo, až zúrivo prediera na povrch absolútna pravda:

Ani jeden z filozofických, duchovných, estetických či biologických objavov neoprávňuje vedcov popierať existenciu božskej podstaty. Ba čo viac, nad exaktnou vedou, ktorá sa obkolesila nedobytným múrom, niet inej strechy nad hlavou než božské nebesá.

Mimochodom, moja nenásytná duša, rozháraná, zmietaná protirečivými pocitmi a zaváňajúca démonickou sírou, hľadala celý život božskú podstatu na nebesiach. Beda, kto nechápe, o čo ide! Naskutku sa naňho zosype nešťastie. Keď som prvý raz videl oholené podpazušie svojej ženy, pociťoval som úžasnú potrebu ju odhaliť, keď som barlou zamiešal ježovi útroby v rozklade, hemžiace sa červami, takisto som túžil po božskej podstate ukrývajúcej sa za nebeskou bránou, nehovoriac o chvíli, keď som sa pozeral do temnej priepasti vo Vežovom mlyne a usiloval sa jej dovidieť na dno! Skrátka, vždy a všade som hľadal božskú podstatu na nebesiach.

Gala, ty si skutočnosť!

Božská podstata nie je ani hore, ani dolu, ani vpravo, ani naľavo! Je ukrytá priamo v srdci, uprostred hrude človeka, ktorý nestratil vieru.

Milan Buno, knižný publicista

