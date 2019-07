Gigant Amazon oslavuje 25 rokov, firma vznikla v garáži rodinného domu

Internetový obchodný a technologický gigant Amazon.com vznikol pred 25 rokmi 5. júla 1994, keď vizionár Jeff Bezos založil v americkom Seattli spoločnosť Cadabra.com. Svoje internetové kníhkupectvo o rok neskôr jeho zakladateľ premenoval na Amazon, podľa rovnomenného juhoamerického veľtoku.

Manažéra hedžového fondu D. E. Shaw z Wall Street Jeffa Bezosa zaujal na začiatku deväťdesiatych rokov obrovský medziročný rast internetovej aktivity, ktorý ostatné technologické spoločnosti nepovažovali za dôležitý. „Tak rýchlo sa veci jednoducho nedejú,“ povedal Bezos po rokoch americkému novinárovi Bradovi Stoneovi. „Bolo to veľmi neobvyklé…“

Popularita obchodu rýchlo rástla

Pre Bezosa to bolo impulzom k tomu, aby opustil lukratívne zamestnanie a začal hľadať vhodný model internetového podnikania. Jeho rozhodnutie predávať knihy bolo viac-menej racionálne, hoci jeho vzťah k literatúre a tvorivému uvažovaniu je všeobecne známy. Knihy si vybral preto, že bol po nich stabilný dopyt, dobre sa skladovali a ich zasielanie zákazníkom bolo lacné.

Firma, podobne ako iné technologické spoločnosti z konca minulého storočia, vznikla v garáži rodinného domu. Tam programátori Shal Kaphan a Paul Barton-Davis naprogramovali a 16. júla 1995 spustili internetovú stránku, ktorá ponúkala 200-tisíc knižných titulov.

Amazon.com tvorili len niekoľkí zamestnanci a Bezosova manželka MacKenzie. Popularita obchodu rýchlo rástla a onedlho sa kníhkupectvo stalo lídrom v online predaji. Prilákalo nových investorov a začalo ohrozovať aj americký kníhkupecký kolos Barnes & Noble.

Vstup na burzu v máji 1997

Amazon.com si získal mnohých zákazníkov. Personalizačné nástroje im odporúčali iné produkty na základe histórie ich nákupov a údajov od kupujúcich, ktorí kupovali rovnaký tovar. Zákaznícke recenzie pomáhali vytvárať komunitu spotrebiteľov

V roku 1998 začal Amazon postupne rozširovať svoju ponuku o hudbu na CD a video. V tom istom roku prostredníctvom akvizícií kníhkupeckých sietí vstúpil na európsky trh. Po roku 1999 spustila spoločnosť predaj spotrebnej elektroniky, videohier, softvéru, hračiek a ďalšieho tovaru a služieb. Na Slovensku firma v roku 2011 otvorila svoju korporátnu kanceláriu v Bratislave a v novembri 2017 logistické centrum v Seredi.

Na svoj rast a akvizičnú stratégiu potrebovala spoločnosť nové prostriedky. Na burzu vstúpila 15. mája 1997. V januári 2019 roku prvýkrát uzatvárala obchodovanie ako najväčšia svetová spoločnosť na trhu. Predbehla aj Microsoft a ďalších technologických gigantov.

Extrémny tlak na výkon zamestnancov

Internetový gigant sa v USA aj Európe stretáva s kritikou na extrémny tlak na výkon svojich zamestnancov. Amazon odmieta tvrdenia, že pracovné podmienky vo firme sú príliš tvrdé.

Firma uprednostňuje rast pred generovaním zisku. Väčšinu získaných prostriedkov investuje do nových služieb, ako je napríklad Amazon Prime Video, Amazon Web Services (AWS) či Alexa Voice Service, a do možnosti prenikania do ďalších odvetví. Amazon.com je dnes významnou technologickou spoločnosťou. Jeho zdieľané cloudové a serverové služby využíva široké spektrum zákazníkov od študentov až po podnikový a priemyselný segment.

Amazon.com je v súčasnosti považovaný za najhodnotnejšiu americkú firmu a pozíciu jednotky si udržuje aj medzi svetovými značkami. Potvrdil to aj júnový rebríček agentúry Kantar, v ktorom si Amazon.com vďaka svojej aktuálnej hodnote 315,5 miliardy dolárov udržal vedúcu pozíciu v stovke najhodnotnejších globálnych značiek. Za ním sa umiestnila technologická spoločnosť Apple, ktorá bola ocenená na 309,5 miliardy dolárov, na tretej priečke rebríčka je firma Google s hodnotou 309 miliárd.

Bezos sa angažuje aj v iných projektoch

Zakladateľ spoločnosti a vizionár Jeff Bezos, ktorý je považovaný aj za najbohatšieho človeka planéty, sa okrem Amazonu angažuje aj v iných projektoch.

V máji tohto roku napríklad predstavil vesmírnu loď svojej spoločnosti Blue Origin, ktorej cieľom je do roku 2024 dopraviť vybavenie a ľudí na Mesiac. „Je čas vrátiť sa na Mesiac a tentoraz tam aj zostať,“ vyhlásil Bezos pri jej predstavovaní potenciálnym zákazníkom a predstaviteľom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

