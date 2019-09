Gitarista Kirk Hammett z kapely Metallica sa chce vrhnúť na film, rád by nakrútil horor

Gitarista americkej kapely Metallica Kirk Hammett by rád nakrútil horor. Päťdesiatšesťročný muzikant to uviedol v projekte Cosmo Music Rockstars In Cars.

„Veľmi rád by som režíroval a produkoval horor. Musím si však určiť priority a v súčasnosti hudba pre mňa znamená veľmi veľa a dáva mi silu. No myslím si, že by som dokázal spraviť naozaj úžasný horor. Musel by som si však nájsť čas a tiež niekoho, kto by dal na to peniaze. Soundtrack už mám, takže jednu časť už mám hotovú. Spravilo by mi to veľkú radosť,“ vyjadril sa hudobník.

Metallica … vznikla v roku 1981 v Los Angeles. Súčasnú zostavu tvoria aj gitarista a spevák James Hetfield, bubeník Lars Ulrich a basgitarista Robert Trujillo. Debutovali v roku 1983 albumom Kill ‚Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), …And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired… To Self-Destruct (2016). V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.

Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.