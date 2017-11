Gitarový virtuóz Mike Stern a top bubeník všetkých čias Dave Weckl vystúpia v jeseni na Slovensku

BRATISLAVA 14. novembra 2017 (WBN/PR) – Jeden z najrešpektovanejších jazzových gitaristov svojej generácie Mike Stern sa vracia na Slovensko. Cyklus koncertov City Sounds of Bratislava uvedie 19. novembra projekt legendárneho gitaristu s americkým bubeníkom Daveom Wecklom, ktorého prestížny magazín Modern Drummer uviedol do Siene slávy ako „jedného z 25 najlepších bubeníkov všetkých čias“. Zostavu v bratislavskom Atelieri Babylon doplnia nemenej zvučné mená: saxofonista Bob Malach a basgitarista Tom Kennedy.

Mike Stern, rodným menom Michael Sedgwick, figuruje na hudobnej scéne už viac než 4 desaťročia. Počas svojej kariéry spolupracoval s množstvom elitných muzikantov ako Stan Getz, Billy Cobham, Miles Davis či Jaco Pastorius. Sterna preslávil jeho jedinečný spôsob hry, v ktorom spája ohnivú rock-fusion energiu so sofistikovanými jazzovými harmóniami a neodmysliteľnou bluesovou technikou. Na pódiá však dokáže preniesť aj ducha svojich najväčších hudobných vzorov ako Albert King, Jimi Hendrix či Wes Montgomery. Na konte má 16 vlastných nahrávok, pričom 6 z nich bolo nominovaných na najvyššie hudobné ocenenie Grammy. Posledný album Eclectic (2014) vydal v spolupráci s americkým gitaristom Ericom Johnsonom.

Dave Weckl si svoje meno na hudobnej scéne úspešne buduje 25 rokov. Jeho schopnosť vytvárať originálne kompozície, rovnako ako neuveriteľná dynamika hry s majstrovsky diverznou bubeníckou technikou mu vyniesla niekoľko vyznamenaní a ocenení. „Jeden z 25 najlepších bubeníkov všetkých čias“ odštartoval svoju kariéru v polovici 80. rokov v rámci koncertného návratu na pódiá slávneho amerického speváckeho dua Simon and Garfunkel. Účasť na turné mu následne zabezpečila štúdiové nahrávanie s umelcami ako Diana Ross, Robert Plant (Led Zeppelin), či George Benson. Vďaka sedemročnej spolupráci s Chickom Coreaom sa tiež podieľal na nahrávke Chick Corea Akoustic Band, ktorá bola ocenená Grammy za „najlepší jazzový inštrumentálny výkon“.

Slovenských fanúšikov poteší aj prítomnosť excelentného saxofonistu Boba Malacha. Takmer 63-ročný rodák z Philadelphie, známy tiež ako „jeden z najdynamickejších saxofonistov na jazzovej scéne“ spája vo svojej technike funky s vysoko sofistikovanou hrou s harmóniami. Už vo svojich raných začiatkoch dokázal zapôsobiť na prestížne vydavateľstvo Motown a participoval tak na nahrávkach skupín The Spinners, či The Jackson Five. Malachov saxofón však môžete počuť aj na debutovom albume Madonny, doske Hotter Than July Stevieho Wondera, či Miles Davis/Quincy Jones kolekcii z Montreux. V novom miléniu sa objavil na turné americkej speváčky Barbry Streisand, tiež však ako sólista svetoznámych orchestrov Metropole Orchestra a Frankfurt Radio Orchestra.

Štvoricu hudobníkov uzatvára talentovaný basgitarista Tom Kennedy. Lásku ku kontrabasu objavil vo veku 9 rokov, o pár rokov na to už vystupoval s medzinárodne uznávanými muzikantmi, akými bol americký jazzový trubkár Freddie Hubbard, či saxofonista James Moody. V 17 rokoch si osvojil hru na basgitare, vďaka ktorej si vytvoril svoj nezameniteľný štýl, známy ako „hlboký soul-groove, plynulo prechádzajúci do akrobatického sólovania“. Kennedy však neostal verný len jazzovým koreňom, rovnako dobre sa uplatnil aj ako spoluhráč mainstreamových hviezd, či významných predstaviteľov žánru súčasnej hudby ako Steve Gadd, Frank Gambale či Steve Lukather. V roku 1998 bol uvedený do Siene slávy magazínu Modern Drummer, ako neoddeliteľná súčasť Dave Weckl Band.

Vstupenky sú v predaji v uvádzacej cene a limitovanom počte. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, SOZA a Ars Bratislavensis.

