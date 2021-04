GLAMI trendy

Umelá inteligencia valcuje štatistiky v módnej e-commerce. Priekopníckou technológiou zalistovalo GLAMI 20 miliónov nových produktov.

Podľa výskumu módneho vyhľadávača GLAMI.sk bola technológia Artificial Intelligence (AI) identifikovaná ako jedna z kľúčových hnacích síl inovácií v módnej e-commerce pre rok 2021. Jej zavedením môžu e-shopy nielen zefektívniť samotný nákupný proces, spríjemniť ho zákazníkom a vyhnúť sa reklamáciám či vráteniu tovaru, ale taktiež šetriť náklady na prevádzku e-shopu. Technológia tak ponúka množstvo benefitov, vďaka ktorým majitelia zvýšia možnosť ako uspieť v silnej konkurencii rastúceho množstva e-shopov.

Podľa výskumu módneho vyhľadávača GLAMI bola technológia Artificial Intelligence ( AI) identifikovaná ako jedna z kľúčových hnacích síl inovácií v módnej e-commerce pre rok 2021. „Zatiaľ čo v minulosti boli tieto algoritmy strojového učenia používané len veľkými hráčmi, v minulom roku sme zaznamenali ich zavedenie/využívanie/nasadenie aj v rámci menších e-shopov. Túto technológiu využívajú k lepšiemu uchopeniu dynamiky módneho trhu, čo im v prostredí silnej konkurencie ponúka lepšiu šancu uspieť,“ vysvetľuje Antonín Hoskovec, riaditeľ AI GLAMI.

Podľa predpovedí konzultačnej spoločnosti Gartner dosiahne väčšina organizácií, ktoré používajú na svojich e-commerce platformách AI, do roku 2023 zvýšenie spokojnosti zákazníkov aspoň o 25 %. To bude sprevádzať aj nárast výnosov a zníženie nákladov. Podľa nedávneho prieskumu rovnakej spoločnosti sa takmer polovica investícií do umelej inteligencie pandémia nedotkla a 30 % organizácií svoje investície plánuje naopak zvýšiť.

Spoločnosti v módnej e-commerce, ktoré do AI nebudú investovať a prispôsobovať sa ostatným hráčom na trhu, budú pravdepodobne v dlhodobom meradle strácať oproti svojej konkurencii.

Foto: Unsplash

Prípadová štúdia

GLAMI združuje na jednom mieste produkty z viac ako 3 500 e-shopov zo všetkých krajín a kategorizuje ich pomocou tzv. tagov. V priemere je to 30 miliónov tagov za mesiac a každý deň pribúdajú tisícky nových. Najväčšími dvoma výzvami (infografika) tak bolo príliš veľké množstvo produktov na to, aby ich do kategórií a filtrov mohol usporiadať človek a príliš veľa produktov, z ktorých si môže zákazník vyberať.

Výsledkom niekoľkomesačného vývoja bolo vylepšenie automatického riešenia pre kategorizáciu produktov založenej na fotke a popise. Tým sa zvýšila kvalita katalógu a nahradila práca 100 ľudí pracujúcich na plný úväzok. V prípade druhého problému sa ako riešenie ukázalo poskytnúť zákazníkovi možnosť výberu z personalizovaného zoznamu produktov na základe jeho histórie vyhľadávania. Po implementácii bolo výsledkom zlepšenie väčšiny dôležitých metrík. Metriky ako konverzný pomer a GMV (Gross Merchandise Value) zaznamenali viac ako 10 % nárast.

V roku 2020 bolo zalistovaných 20 miliónov nových položiek a prekategorizovaných približne 68 miliónov produktov. Po zavedení AI technológie do katalógu sa tento rok prekategorizujú stovky miliónov položiek. Pre porovnanie – v roku 2019 GLAMI kategorizovalo približne 17 miliónov nových položiek a prekategorizovalo 31 miliónov položiek.

Okrem tagov kategórií (oblečenie, topánky…) dochádza tiež k predikcii tagov, ktoré označujú vybrané vlastnosti ako je strih, materiál, farba a ďalšie. Celkovo v roku 2020 bolo vykonaných asi 697 miliónov predikcií neurónovou sieťou (výpočtový model umelej inteligencie). Produkty rástli o 80% a celkové predikcie tagov kategórií sa v roku 2019 zo 48 miliónov takmer zdvojnásobili na 88 miliónov v roku 2020.

Foto: GLAMI

GLAMI na základe prieskumu medzi módnymi retailermi identifikovalo nasledujúce oblasti s najväčším potenciálom pre využitie technológie AI::

Vyhľadávanie pomocou obrázkov a hyper personalizáce

Vyhľadávanie podľa obrázkov je momentálne zákazníkovi k dispozícii v pomerne širokej škále e-shopov s módou a ponúka úžasné výsledky. Užívateľ môže pre vyhľadávanie produktov, ktoré sa mu páčia, použiť snímku obrazovky alebo fotografiu a technológia mu nájde podobné kúsky. Táto funkcia je užitočná nielen pre zákazníka, ale aj pre samotný e-shop, ktorému sa tak zlepší väčšina dôležitých metrík ako konverzný pomer alebo miera okamžitého odchodu. GLAMI v prípade vyhľadávaných produktov touto technológiou zdvojnásobilo mieru konverzie. Cieľom hyper personalizácie je potom uľahčenie vyhľadávania podľa toho, čo sa zákazníkovi naozaj páči, a to na základe jeho predchádzajúcej aktivity. Z pohľadu e-shopu táto funkcia napomáha k vyššej miere konverzií a priemernej hodnote objednávky.

Foto: Unsplash

Foto: GLAMI

Znižovanie reklamácií a vrátení tovaru

Zlá veľkosť a zle sediaci kúsok to sú stále hlavné dôvody, prečo zákazníci tovar vymieňajú alebo vrátia. Umelá inteligencia môže pomôcť aj v tomto smere. Počnúc výberom navrhovanej veľkosti na základe predchádzajúcich nákupov cez algoritmus, ktorý vyberie ideálnu veľkosť na základe zadaných parametrov, až po virtuálnu kabínku, v ktorej si zákazník tovar vyskúša online.

Virtuálna zákaznícka podpora

Podľa firmy IBM chatboti môžu firmám pomôcť ušetriť až 30 % nákladov na zákaznícku podporu. Hoci sú Chatboti a hlasoví asistenti stále intuitívnejšie, v ich implementácii je nutná istá miera rovnováhy. Chatbotov môže e-shop využiť na riešenie jednoduchých otázok, zhromažďovanie počiatočných dát a prepojenie so zákazníkom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na vyriešenie zložitejšieho problému je stále potrebný ľudský faktor zákazníckej podpory.

AI dizajnér a optimalizovaná výroba

AI systémy sa používajú na výrobu nových dizajnov, zachytenie chýb v materiáloch a zaisťujú perfektnú zhodu farieb konečného produktu oproti pôvodnému návrhu.

Foto: Shutterstock

Foto: GLAMI

Zásoby a predikcie trendov

AI je využívané na predpovedanie predajov, trendov a očakávaných zmien v požiadavkách na produkty prostredníctvom monitorovania sociálnych médií a ďalších zdrojov dát.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

O GLAMI:

GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.

Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 19 krajinách sveta.

ANTONÍN HOSKOVEC

Antonín Hoskovec vyštudoval Matematické inžinierstvo na FJFI ČVUT v Prahe a nedávno obhájil doktorát v oblasti kvantovej informácie. Na fakulte sa stále podieľa na výskume a vyučuje. Machine learningu sa venuje už mnoho rokov. Navštívil väčšinu oblastí ML, od základných a dobre známych modelov až po veľké „state-of-the-art“ modely v rozpoznávanie obrazu, odporúčaniach, časových radoch a NLP. Jeho pracovná kariéra začala v Seznam.cz, odkiaľ sa cez Rossum a Qminers dostal do glam. Tu sa spojili jeho dve vášne – Machine Learning a e-commerce, a tak sa stal Head of AI a nepostrádateľnou súčasťou tímu.

Informačný servis