Gombos ako obhajca titulu vypadol na Slovak Open už v prvom kole, vyradil ho Janowicz

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) – Domáci obhajca titulu Norbert Gombos nasadený ako siedmy prehral za dve hodiny tesne 6:3, 5:7, 6:7 (5) s poľským tenistom Jerzym Janowiczom v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave (dotácia 106 000 eur + hospitality, tvrdý povrch v hale). Gombos nastrieľal v Aegon aréne 17 es, Janowicz 22.

„Problémom možno bolo, že som chcel až veľmi zvíťaziť. Mal som viacero príležitostí ho brejknúť a dokončiť ho, ale žiaľ sa mi to nepodarilo. Dnes bol smolný deň. Na konci druhého setu som urobil tri zbytočné chyby a vtedy mi ušiel celý duel. Ukončím sezónu, pretože do stovky by som sa už aj tak nedostal. Dúfam, že budúca sezóna bude lepšia,“ povedal Gombos pre spravodajstvo turnaja.

Premenil iba jeden brejkbal

Dvadsaťsedemročný rodák z Galanty Gombos, 113. v singlovom renkingu, proti o rok mladšiemu semifinalistovi Wimbledonu 2013 Janowiczovi (125., bol však aj na 14. priečke) doplatil na slabú efektivitu pri možnostiach na príjme. Premenil iba 1 z 11 brejkbalov, jeho premožiteľ zužitkoval svoju jedinú šancu na returne. Bolo to v dvanástej hre druhého setu, čím si Poliak vynútil pokračovanie. V piatom aj siedmom geme pritom odvrátil po dve hrozby. V prvom dejstve prehral hostiteľ iba jeden fiftín na servise a sám dal siedmy brejkbal, štvrtý v ôsmom geme (v druhej hre mal tri jednotlivé možnosti), v ktorom spočiatku viedol 40:0, ale nevyhol sa zhode. Rozhodujúca časť nepriniesla žiadny brejkbal. Gombos v tajbrejku nádejne vyrovnal z 3:5 na 5:5, úplný záver mu však nevyšiel.

Zverenec Ladislava Simona v rámci programu Národného tenisového centra Gombos sa Janowiczovi napokon nerevanšoval za prehru 6:7 (1), 4:6, 7:6 (5), 2:6, ktorú inkasoval v septembri 2015 na „harde“ pod strechou v Gdyni v rámci súboja predmetných krajín v play-off o svetovú skupinu Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov. Poliak teraz pricestoval k Dunaju ako finalista minulotýždňového challengeru v nemeckom Eckentali.

Nevyhne sa kvalifikácii na Australian Open

V osemfinále sa Janowicz stretne s 25-ročným austrálskym štvrťfinalistom Wimbledonu 2011 Bernardom Tomicom (144., v minulosti mu patril 17. post). Povestný búrlivák Tomic hral na SO aj pred štyrmi rokmi a v 1. kole nestačil na Ukrajinca Iľju Marčenka. Odvtedy až doteraz sa nikdy neobjavil na challengerovej scéne.

Bývalý 80. muž rebríčka Gombos síce nastúpil po zneisťujúcej sérii štyroch prehier, ale v tomto dejisku ťahal šnúru siedmich zápasových úspechov vrátane Davisovho pohára, ôsmy nepridal. Sprievodne sa v tomto štádiu sezóny usiloval o prienik nad čiaru januárových melbournských grandslamových Australian Open, nevyhne sa však kvalifikácii. K 13. novembru po sedemnástich týždňoch príde o post národnej jednotky, stane sa ňou Lukáš Lacko.

Spomenutý miestny šampión 2011 a 2013 Lacko v utorok v derby v 1. kole prekonal Jozefa Kovalíka dvakrát 6:4. V tento deň ešte Andrej Martin vyzve Ukrajinca Sergija Stachovského. V stredu prídu v 1. kole na rad traja mladí slovenskí držitelia voľnej karty – Patrik Néma, Lukáš Klein a Tomáš Líška.

SLOVAK OPEN – 1. KOLO

Jerzy Janowicz (Poľ.) – Norbert Gombos (SR-7) 3:6, 7:5, 7:6 (5) za 120 minút