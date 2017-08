Google pospája fotografie a zo zatmenia slnka vznikne niekoľkohodinový film

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Zo zatmenia Slnka, ktoré sa bude dať v pondelok pozorovať nad štrnástimi štátmi USA, vznikne niekoľkohodinový film. Vytvorí ho spoločnosť Google pospájaním fotografií z miest pozdĺž celého pásma, v rámci ktorého bude zatmenie vidno.

Do projektu sa už doteraz prihlásilo viac ako 1300 prevažne amatérskych fotografov, ktorí dostali inštrukcie, ako majú postupovať a aké podmienky musia ich zábery spĺňať, aby sa mohli stať súčasťou filmu. Zapojiť sa môže ktokoľvek, dokonca aj dodatočne, stačí sa prihlásiť a stiahnuť si aplikáciu Megamovie Mobile, vyvinutú špeciálne pre tento účel.

Všetky takto vyzbierané a zároveň použiteľné zábery potom počítačový algoritmus pospája dokopy a výsledkom bude film zachytávajúci zatmenie Slnka od začiatku až do konca. Výsledný materiál by chcel Google zverejniť už niekoľko hodín po skončení pondelňajšieho úkazu. Okrem toho, že to bude podľa autorov projektu fascinujúci pohľad, tento materiál poslúži podľa BBC aj vedcom na ďalšie štúdium slnečnej koróny.

Úplné zatmenie Slnka bude trvať tri hodiny, trinásť minút a tri sekundy, hodinu pred ním a hodinu po ňom sa bude dať pozorovať čiastočné zatmenie.