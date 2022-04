Górecki: Klasická telka zaspala dobu

Ľudí už nebaví sledovať reklamy a prispôsobovať svoj život televíznemu programu. Telka musí byť flexibilná, lacná a dostupná kedykoľvek a nech ste kdekoľvek. Tvrdí to Pavel Górecki za poskytovateľa televízie cez internet Lepšia.TV.

Podnikať ste začali s bratom. Prečo práve televízia? Čo vás k tomu viedlo?

S bratom Petrom sme sa rozhodli pôvodne vytvoriť portál, ktorý bude zverejňovať televízny program. Bolo to ešte v čase, kedy takého služby na internete neboli a my sme uvideli dieru na trhu. Začiatky však boli veľmi náročné. Kupovali sme tlačené televízne programy a ručne sme ich prepisovali. Vedeli sme, že je to neudržateľné, a preto sme sa dohodli s TV stanicami a začali nám dodávať TV program medzi prvými. Dnes je podobných webových stránok veľmi veľa. Portál tvprogram.cz sa však naďalej drží na prvých priečkach. Je to aj tým, že v súčasnosti disponuje najväčšou databázou filmových ukážok a spracováva viac ako 700 programov televíznych staníc. Druhým prirodzeným krokom bolo začať poskytovať aj televíziu cez internet. Vznikla tak Lepšia.TV.

Foto: Lepšia.TV

V čom je Lepšia.TV iná oproti ostatným? Čo stojí za úspechom tohto konceptu?

Našim cieľom bolo zákazníkom poskytnúť televíznu zábavu za dobrú cenu a skvelými doplnkovými službami kde si každý najde to svoje. Takéto služby boli neraz drahé a na trhu bolo niekoľko hráčov, ktorí nechceli prísť o svoje dlhoročné postavenie. V súčasnosti v sebe Lepšia.TV zahŕňa 114 televíznych staníc vrátane tých prémiových. Svoju klasickú telku si zákazníci môžu zapnúť na mobile, tablete či notebooku a to kedykoľvek a nech sú kdekoľvek. K dispozícií majú až 30 dňový archív a na vybrané slovenské a české programy až 100 dňový, ktorý je najdlhší na trhu, vďaka, ktorému nikdy nič nezmeškajú. Navyše služba je absolútne bez záväzkov. Je to veľká výhoda oproti konkurenčným ponúkam, ďalej ponúka neobmedzené nahrávanie relácií a funguje aj v zahraničí. Čo považujeme za veľké plus je, že v rámci aplikácie Lepšia.TV je tiež okolo 20 000 rádií z celého sveta. Dnes patrí Lepšia.TV medzi vyhľadávaných poskytovateľov televízie cez internet v Čechách ako aj na Slovensku. Podarilo sa nám priniesť na trh niečo nové. Som presvedčený, že základom úspechu sú lepšie a kvalitnejšie služby za menej financií.

S televíziou cez internet sú spojené viaceré mýty. Je dnešné povedomie o nej medzi ľuďmi lepšie ako pred niekoľkými rokmi?

Doba sa výrazne mení. Dnes ľudia bežne sledujú svoje obľúbené TV stanice na mobile, PC alebo tablete. Napriek tomu mnohí televízii cez internet nedôverujú najmä kvôli tomu, lebo predpokladajú, že im bude mrznúť a zasekávať sa. Vďaka modernému formátu H.265, ktorý ako jediná spoločnosť používame, sme boli schopní docieliť plynulého prehrávania HD prenosu aj pri nízkom dátovom toku.

Foto: Lepšia.TV

Ľudia sa často sťažujú v prípade poskytovateľov telekomunikačných, alebo internetových pripojení na dlhé a komplikované zmluvy či vysoké zmluvné pokuty. Ako je na tom Lepšia.TV?

Podmienky sledovania televízie cez internet s Lepšia.TV sú veľmi jednoduché. Zmluvu budete podpisovať iba v prípade, keď sa rozhodnete pre prenájom Lepšia.TV boxu. V ostatných prípadoch nič nepodpisujete. Jednoducho si u objednávky zvolíte dĺžku predplatného a riadite sa následne našimi inštrukciami. Je to jednoduché, rýchle a k ničomu sa nezaväzujete. Službu si pritom môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. Je len na vás kedy ju chcete využívať. Plne sa prispôsobí vašim potrebám.

Článok vznikol v spolupráci s Lepšia.TV