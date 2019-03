Gorila je kauzou druhej Dzurindovej vlády, zopakoval predseda Smeru a expremiér Fico

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Zverejnenie nepotvrdenej informácie o nahrávke kauzy Gorila považuje predseda Smeru SD Robert Fico za ďalší účelový útok proti jeho osobe, súvisiaci s blížiacimi sa prezidentskými voľbami.

Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. „Ak by som mal nahrávku Gorily v roku 2008, alebo aj v inom období k dispozícii, veľmi rád by som ju okamžite použil. Gorila je totiž kauzou druhej Dzurindovej vlády, v ktorej išlo o rozdeľovanie provízií z privatizácie štátnych podnikov a kupovanie poslancov v parlamente,“ povedal Fico.

Ak by sa aj potvrdila autenticita spisu Gorila, Fica podľa vlastných slov táto téma nijakým spôsobom nediskvalifikuje.