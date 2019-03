Grant od Tesca získalo doposiaľ takmer 700 projektov!

BRATISLAVA 7. marca 2019 (WBN/PR) – Grantový program spoločnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame oslavuje svoju piatu a zároveň najúspešnejšiu edíciu. Za 5 edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame darovala spoločnosť Tesco neziskovým organizáciám takmer 640 – tisíc EUR na realizáciu 693 komunitných projektov. Zámerom projektov je najmä skrášľovať okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách po celom Slovensku. Po aktuálnej ukončenej piatej edícii Tesco prerozdelí takmer 170-tisíc EUR medzi 231 neziskových organizácií. O rozdelení grantu aj tentoraz rozhodli zákazníci hlasovaním v predajniach Tesco prostredníctvom vyše 3,3 milióna žetónov. Do hlasovania sa počas januára a februára tohto roka zapojilo vyše 40 % zákazníkov, čo je doterajší rekord.

„S každou ďalšou edíciou vnímame, že našim zákazníkom stále viac záleží na tom, v akom prostredí žijú, a zaujímajú sa o to, ako môžu sami prispievať k zlepšovaniu či skrášľovaniu svojho okolia. Sme radi, že sa tiež viac zákazníkov zapája do nášho programu, a tak majú príležitosť nielen rozhodovať, ale tiež zlepšovať, skrášľovať či vytvárať lepší život v komunitách po celom Slovensku,“ uviedla Katarína Pšenáková, CSR manažérka pre Tesco na Slovensku.

Tesco v aktuálnej 5. edícii celkovo podporí až 231 projektov, pričom všetky projekty na prvom meste získajú 1 300 EUR, na druhom mieste 600 EUR a na treťom mieste 300 EUR.

Zákazníci v piatej edícii ocenili najviac projekty zamerané na zdravie a šport (37 %), vzdelávanie a rozvoj (23 %) a rozvoj komunitného života a kultúry (21 %).

Niektoré organizácie získali finančný grant na zlepšenie už podporeného projektu v predchádzajúcich edíciách. Napríklad už tretíkrát vo svojom regióne zvíťazilo Centrum voľného času Turzovka. „Veľmi sa tešíme z ďalšej výhry. Grant sme vždy účelne využili na rozvoj našej činnosti, na organizovanie workshopov, podporu činnosti Detskej folklórnej skupiny Bukovinka, organizovanie výletov, kde sme sa zamerali na spoznávanie histórie hradov a zámkov Slovenska, a v poslednej, 5. edícii chceme v rámci tvorivých dielni rozvíjať spoluprácu medzi zdravými a znevýhodnenými deťmi,“ uviedla riaditeľka CVČ Turzovka Anna Veselková.

Keďže spoločnosť Tesco sa snaží dlhodobo prispievať k zlepšovaniu života ľudí tam, kde pôsobí, bude v programe pokračovať aj naďalej. Týmto spôsobom chce Tesco ukázať, že aj malé veci majú veľký význam a zákazníci sú dôležitou súčasťou všetkých dobrých, malých i veľkých komunitných aktivít. Šiesta edícia bude spustená už v apríli 2019.

Zoznam zapojených organizácií, výsledný počet hlasov a ďalšie informácie o súčasných i predošlých edíciách programu nájdete na https://tesco.sk/pomahame/.