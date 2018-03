Gregory chcel odpáliť bombu v New Yorku a podporiť tak Islamský štát, hrozí mu 16 rokov väzenia

TRENTON 14. marca (WebNoviny.sk) – Muž z amerického štátu New Jersey sa priznal, že chcel vyrobiť bombu a odpáliť ju v New Yorku na podporu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS).

Dvadsaťjedenročný Gregory Lepsky sa postavil pred súd v utorok v meste Trenton. O jeho treste rozhodne súd 19. júna. Muž môže stráviť za mrežami od 16 do 19 rokov.

Lepsky skončil v rukách polície vo februári 2017 pre podozrenie z dobodania rodinného psa. Vyšetrovatelia napokon odhalili, že vlastnil tlakový hrniec a postup ako vyrobiť a odpáliť bombu, čím chcel vyjadriť podporu IS.