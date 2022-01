Greguš zmenil v zámorskej MLS klub, bude si obliekať dres San Jose Earthquakes

Slovenský stredopoliar Ján Greguš pôsobí v zámorskej futbalovej MLS už od januára 2019 a v tejto súťaži bude pokračovať, v medzisezónnom období však mení dres.

Doteraz 30-ročný rodák z Nitry hral za Minnesotu United, po novom bude pôsobiť v klube San Jose Earthquakes. Informáciu o angažovaní slovenského reprezentanta priniesol oficiálny web Earthquakes.

Mnoho kvalitných tímov

V základnej časti MLS odohral Greguš počas troch sezón zatiaľ 60 duelov a strelil v nich dva góly, v play-off pridal štyri súboje a ďalších šesť štartov na turnaji MLS is Back v lete 2020. Do USA prestúpil z dánskeho FC Kodaň.

„Prestup do MLS pred troma rokmi bol pre mňa krokom do neznáma. Nevedel som, čo od tejto súťaže môžem očakávať. V konečnom dôsledku to bolo dobré rozhodnutie. Súťaž veľmi rýchlo napreduje a je tu mnoho kvalitných tímov,“ povedal Greguš v rozhovore pre oficiálny web svojho nového zamestnávateľa.

Zástupcovia Earthquakes slovenskému futbalistovi pripomenuli, že jeden z jeho gólov v MLS zaznamenal na pôde San Jose. „Samozrejme, že si naň spomínam. Proti San Jose sme s Minnesotou odohrali viacero veľmi dobrých zápasov. Dúfam, že teraz to bude opačne,“ pokračoval s úsmevom Greguš, ktorý so San Jose podpísal zmluvu na rok 2022 s opciou na ďalšiu sezónu.

Spolupráca so skúseným trénerom

Práva na Greguša získali Earthquakes v decembri v drafte voľných hráčov, keďže predstavitelia Minnesoty sa vzdali služieb futbalistu spod Tatier.

„Chcel som zostať v USA a v MLS. Mal som niekoľko ďalších možností, ale priorita bola zostať tu,“ ozrejmil Greguš. V novom klube bude jeho trénerom 48-ročnný Argentínčan Matías Almeyda, ktorý ešte ako hráč reprezentoval svoju vlasť v 40 dueloch a na klubovej úrovni vystriedal niekoľko klubov v Taliansku (Lazio Rím, Inter Miláno, Brescia, AC Parma) a hral aj za FC Sevilla.

„Mali sme možnosť zhovárať sa telefonicky a bola do dobrá debata. Má za sebou skvelú hráčsku kariéru a verím, že spolu budeme úspešní,“ dodal Greguš. Almeyda vedie futbalistov San Jose už od roku 2018.