Grey z KDH: Celoplošné testovania sú plytvaním zdrojmi, investujme radšej do tohto

Plošné tzv. skríningové testovania sú plytvaním zdravotníkmi, peniazmi a ochrannými prostriedkami. Tieto kapacity i testy by sa mali využiť radšej v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a v nemocniciach. Zdôrazňuje to lekárka a vysokoškolská profesorka Eva Grey (KDH).

„Peniaze by sme mali investovať do liečby i do nákupu kyslíkových koncentrátorov pre klientov v ZSS, aby sme ich nemuseli prevážať v takom vysokom počte do nemocníc, čím by sme nemocnice odľahčili,” uviedla Eva Grey s tým, že neefektívne opakované testovanie predstavuje zbytočnú záťaž na životné prostredie. Podľa odborníčky sa vytvára množstvo odpadu, ktorý tvoria jednorazové ochranné pomôcky, testové sety a dezinfekcia.

„Namiesto testovania je nevyhnutné zrýchliť dobrovoľné očkovanie. Prehľadný očkovací plán musí sprevádzať konkrétna personálna zodpovednosť,” uviedol predseda KDH Milan Majerský. Podľa KDH by mal štát zároveň rozdať respirátory typu FFP2 najrizikovejším skupinám zdarma a zároveň regulovať ich trhovú cenu tak, aby boli dostupné pre všetkých. „Zvýšili by sme ochranu života, zdravia a viac pomohli hospodárskemu životu Slovenska. Na rozdiel od rôznych experimentov by išlo o účinnú pomoc ľuďom,“ zdôrazňuje Majerský.

„Potrvá ešte dlhé mesiace, kým očkovaním dosiahneme kolektívnu imunitu. Nosením respirátorov FFP2 môžeme pomôcť prekonať toto obdobie a výrazne prispieť k zníženiu reprodukčného čísla. Tým ďaleko viac otvoríme hospodársky život Slovenska. Ak štát našiel prostriedky na opakované celoplošné testovanie napriek politickej a odbornej nevôli, pomoc so skutočnou zábranou šírenia vírusu v podobe respirátorov nemôže byť problém,“ opakovane zdôrazňuje predseda KDH Milan Majerský.

KDH dlhodobo podporuje zrýchlenie očkovania i testovanie, ale hybridné v ohniskách nákazy – teda kombináciu plošného regionálneho a cieleného testovania mobilnou formou v miestach prirodzeného združovania kolektívov (napr. domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne).

Aktuálna kritická situácia v zdravotníckych zariadeniach, nedostatok zdravotníkov i hrozba straty živobytia veľkých skupín obyvateľstva je podľa hnutia dôsledkom nielen nedostatočného systémového riadenia a komunikácie súčasnej vlády, ale zároveň dedičstvo zlého vládnutia predošlých vlád Smeru-SD.

Informačný servis