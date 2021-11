Gruzínska opozícia spochybňuje výsledky volieb, zvoláva masové protesty

Pred sídlom parlamentu v gruzínskej metropole Tbilisi sa v nedeľu zišli tisíce prívržencov opozície, aby protestovali proti výsledkom komunálnych volieb, ktoré priniesli vládnucej strane takmer úplný triumf.

Opakované hlasovanie

Kandidáti strany Gruzínsky sen zvíťazili v 19 z 20 volebných obvodov, kde sa muselo v sobotu zopakovať hlasovanie, keďže v prvom kole kole v nich žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu.

Víťaz volieb získal aj starostov v piatich najväčších mestách krajiny Tbilisi, Kutaisi, Rustavi, Batumi a Poti.

Nika Melia, šéf hlavnej opozičnej strany Zjednotené národné hnutie a kandidát na starostu v Tbilisi, výsledky odmietol uznať. Tvrdí, že v mnohých obvodoch v skutočnosti zvíťazila opozícia.

Zatknutie Saakašviliho

Misia pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podľa svojho vyhlásenia zaevidovala určité „procedurálne problémy“, hlasovanie a sčítanie hlasov však hodnotí celkovo pozitívne.

Melia v príhovore protestujúcemu davu uviedol, že opoziční lídri sa rozídu po krajine, aby zmobilizovali svojich priaznivcov, ktorí prídu do Tbilisi na masovú demonštráciu zvolanú na 7. novembra.

Na voľby vrhlo tieň zatknutie bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho. Zakladateľ Zjednoteného národného hnutia opustil Gruzínsko v roku 2013. V neprítomnosti ho pre zneužite moci odsúdili na šesť rokov väzenia.

Do Gruzínska sa vrátil 1. októbra v nádeji, že v prvom kole volieb posilní opozíciu. V deň príchodu do krajiny ho uväznili a krátko na to vyhlásil hladovku.