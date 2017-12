Gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho prepustili, podporila ho aj Tymošenková

KYJEV 11. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorého v piatok zatkla ukrajinská polícia a v pondelok ho postavili pred súd v Kyjeve, večer prepustili na slobodu.

Saakašvili na protest proti svojmu zadržiavaniu držal od piatka hladovku a po prepustení na otázku, čo spraví na slobode ako prvé, odvetil, že sa pôjde domov najesť.

Podozrenie zo spolupráce s Putinom

Gruzínskeho exprezidenta prišla v pondelok na súd podporiť aj bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, pred budovou súdu ho čakali stovky jeho priaznivcov. Sudca nakoniec neuznal za oprávnené tvrdenia obžaloby, podľa ktorej je podozrenie, že Saakašvili pracuje v záujme ruského prezidenta Vladimira Putina. Žalobca sa na poslednú chvíľu pokúšal ešte presadiť, aby súd na Saakašviliho uvalil aspoň domáce väzenie, to však sudca zamietol tiež.

Podľa ukrajinských vyšetrovateľov mal Saakašviliho zástupca údajne prijať finančnú podporu vo výške 500-tisíc dolárov od ukrajinského magnáta, ktorý je napojený na Putina, s cieľom financovať protesty proti ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi.

Snaha o diskreditáciu

Saakašvili tieto tvrdenia už skôr odmietol s tým, že ide len o Porošenkovu snahu o jeho diskreditáciu. „Nie je väčšieho nepriateľa Putina v celom bývalom Sovietskom zväze, ako som ja,“ reagoval na obvinenia gruzínsky exprezident.

Saakašviliho zatkli pôvodne už v utorok, no po niekoľkohodinovej dráme, v rámci ktorej policajné auto s exprezidentom obkľúčili jeho podporovatelia, sa Saakašvilimu podarilo policajtom ujsť. Namiesto do väzenia si to zamieril pred parlament, kde vyzval Porošenka na odstúpenie.

Saakašvili žije na Ukrajine od roku 2015, pričom istý čas pôsobil aj ako gubernátor Odeského regiónu. Do tejto funkcie ho vymenoval Porošenko s tým, že jeho hlavnou úlohou má byť boj proti korupcii. Neskôr, keď bývalý gruzínsky prezident začal upozorňovať aj na údajnú korupciu na najvyšších miestach v krajine, sa títo dvaja politici postavili proti sebe a Saakašvilimu odobrali ukrajinské občianstvo. Aktuálne je tak človekom bez občianstva, keďže toho gruzínskeho ho v jeho bývalej vlasti zbavili už predtým.