Gyula Bárdos je volebným lídrom spoločnej kandidátky Maďarskej komunitnej spolupatričnosti

Volebným lídrom spoločnej kandidátky Maďarskej komunitnej spolupatričnosti, v rámci ktorej sa spojili Strana maďarskej komunity (SMK), Maďarské fórum a Maďarská komunitná spolupatričnosť, bude bývalý prezidentský kandidát Gyula Bárdos. Súčasný predseda SMK József Menyhárt bude do volieb kandidovať z piateho miesta.

Na sobotňajšej tlačovej konferencii po zasadnutí Republikovej rady SMK to povedal Bárdos, ktorý zdôraznil, že strany sa spojili, aby zabezpečili zmenu vlády.

Priestor novým politikom

Zároveň priblížil, že na 150-člennej kandidátke je 90 miest vyčlenených pre nominantov SMK, 30 miest pre Maďarské fórum a 30 miest pre Maďarskú komunitnú spolupatričnosť. SMK bude mať v prvej dvadsiatke spoločnej kandidátky 12 nominantov.

Na poslednom mieste spoločnej kandidačnej listiny bude bývalý predseda SMK József Berényi, predposledné miesto bude patriť ďalšiemu bývalému predsedovi strany a exeuroposlancovi Pálovi Csákymu.

Bárdos to odôvodnil tým, že títo skúsení politici ich požiadali o to, aby išli z posledných miest kandidátky, pretože chcú dať priestor novým, hlavne mladým politikom.

„Nevedeli sme sa dohodnúť iba s tými, ktorí sa držia tých pri moci. Budúci týždeň predstúpia predsedovia troch strán, ktoré idú spoločne do volieb a povedia, akým spôsobom a s akým programom pôjdeme do budúcoročných parlamentných volieb,“ dodal Bárdos.

Pred bránami parlamentu

Posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že SMK by sa do parlamentu nedostala. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý sa uskutočnil 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, by stranu volilo 3,5 percenta.

Agentúra MVK namerala strane v prieskume od 5. do 12. novembra na vzorke 1 079 opýtaných podporu 4,5 percenta. Ďalšie dve strany majú nižšie preferencie alebo sa ani v prieskumoch neobjavujú.

Hnutia a politické strany musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, vyhlásil ich predseda parlamentu Andrej Danko.