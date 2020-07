Hackeri manipulovali so zamestnancami Twitteru, aby sa dostali do vnútorných systémov siete

Hackeri, ktorí tento týždeň napadli viacero účtov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, manipulovali jej zamestnancov a použili ich údaje na vstup do interných systémov siete.

Spoločnosť Twitter v sobotu v správe o incidente uviedla, že hackeri sa dostali „k nástrojom dostupným jedine pre naše tímy internej podpory“. Útočníci sa zamerali na 130 účtov a 45 z nich zmenili heslá, následne sa do nich prihlásili a zverejnili falošné tweety.

Žiadosti o zaslanie bitcoinov

Terčom útoku sa stalo mnoho prominentných amerických osobností, ako napríklad Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West či Barack Obama, prostredníctvom ktorých hackeri žiadali o zaslanie bitcoinov na účet s tým, že sa ľuďom vráti dvojnásobok.

Za krátky čas, čo boli pochybné tweety online, dostali útočníci príspevky v hodnote viac ako 100-tisíc dolárov (v prepočte takmer 88-tisíc eur). Twitter vysvetlil, že útočníci sa zamerali na vybraných zamestnancov prostredníctvom „schémy sociálneho inžinierstva“ – úmyselne manipulovali ľudí, aby robili isté úkony a prezradili dôverné informácie.

Hackerom sa podľa firmy podarilo zmanipulovať malý počet zamestnancov a keď sa dostali do interných systémov Twitteru, mali prístup k osobným informáciám používateľov vrátane e-mailových adries a telefónnych čísel. Tiež mohli vidieť dodatočné informácie, špekuluje sa, že by to mohli byť aj súkromné správy.

Stiahnuté dáta z kont

Súkromné správy Kanyeho Westa a jeho manželky Kim Kardashian West či Elona Muska by na dark webe mohli mať finančnú hodnotu, predaj správ prezidentského kandidáta Joea Bidena a niekdajšieho newyorského starostu Michaela Bloomberga by zase mohol mať politické následky, uvádza spravodajský portál BBC.

Hackeri sa podľa Twitteru pokúsili predať niektoré skompromitované účty. V ôsmich prípadoch tiež z kont stiahli dáta, žiadne z nich neboli overené. Twitter vysvetlil, že „aktívne pracuje na priamej komunikácii“ s postihnutými používateľmi.

Tiež pokračuje v obnovovaní prístupu ďalších používateľov, ktorých účty uzamkol v reakcii na hackerský útok. „Hanbíme sa, sme sklamaní a, viac ako čokoľvek iné, je nám to ľúto,“ vyhlásil Twitter. Firma tiež uviedla, že podporuje všetky úsilia o nájdenie páchateľov. Prípad vyšetruje aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).