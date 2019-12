Hádzanári Prešova v SEHA League deklasovali Peking, v tabuľke si drží tretie miesto

Hádzanári Tatrana Prešov dosiahli v rámci 9. ročníka nadnárodnej „SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League“ očakávané víťazstvo. Po mesačnej pauze v súťaži si v rámci predohrávky 10. kola A-skupiny poradili vo svojej Tatran handball aréne s čínskym tímom Peking Sport University jednoznačne 38:25 (17:13).

Napriek tomu to najmä v I. polčase nevyzeralo na dvojciferný triumf. Hostia prekvapujúco až do 23. min vyhrávali, viackrát aj rozdielom troch gólov. Tatran prvýkrát naklonil skóre na svoju stranu zásluhou Lukáša Urbana v 24. min (13:12) a potom už zobral opraty duelu do svojich rúk. Urban bol spolu s krídelníkom Javierom Muňozom Cabezónom najlepším strelcom svojho tímu, obaja skórovali po sedemkrát.

Zverenci trénera Slavka Golužu majú po ôsmich vystúpeniach bilanciu 5 výhier – 3 prehry a v tabuľke „áčka“ si držia 3. miesto so ziskom 15 bodov. Úradujúci slovenský šampión v SEHA League najbližšie nastúpi v sobotu 7. decembra, keď sa od 15.00 h predstaví v 8. kole na palubovke srbského RK Vojvodina Nový Sad.