Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili v pohári EHF ďalej, nad Amsterdamom vyhrali aj v odvete

MICHALOVCE 9. septembra (WebNoviny.sk) – Hádzanárky Iuventy Michalovce suverénne vstúpili na európsku pohárovú scénu v sezóne 2018/2019.

Zverenky trénera Petra Hatalčíka spečatili svoj postup z 1. kvalifikačného kola Pohára EHF žien víťazstvom aj v nedeľňajšej odvete.

Po sobotňajšej výhre 37:24 si s holandským TTO Work Force / VOC Amsterdam poradili v Chemkostav aréne aj druhýkrát, v nedeľu triumfovali 30:26 (17:10). Michalovčanky sa v októbrovom 2. kole (13./14., resp. 20./21. októbra) stretnú s dánskym Nyköbing Falster Haandbold.

Pohár EHF žien 2018/2019 1. kolo kvalifikácie – odveta Iuventa Michalovce (SR) – OTTO Work Force / VOC Amsterdam (Hol.) 30:26 (17:10) – prvý zápas 37:24, do 2. kvalifikačného kola postúpila Iuventa

Zostava a góly Iuventy: Jablonská-Bobaľová, Petkovičová – Kakaščíková 1, Pustá, Štefaniková, V. Kišíková 3, Trúnková 2, Habánková 3, Janičičová 2, Štefanová 1, Holejová 3, Wollingerová 7/4, Holubová, Bajčiová 1, Kompaniecová 3, Fiľková-Trehubová 4

pok. hody: 6/4 – 4/1, vylúčené: 4 – 4, rozhodovali: Kijauskaite a Žaliene (obe Lit.) Hlasy (zdroj web Iuventy):

Peter Hatalčík (tréner Iuventy): „Mladé družstvo súpera bolo nebezpečné svojou rýchlosťou, ukázalo vysokú technickú zručnosť. Mali sme čo robiť, aby sme stíhali tempo Holanďaniek. Preverili nás dôkladne. Prvý duel sme vyhrali vysoko, v odvete sme nedosiahli už taký jednoznačný výsledok. Svoju rolu zohralo aj podvedomie. Uspokojili sme s tým, že máme výrazný náskok.“ Patrícia Wollingerová (kapitánka Iuventy): „Druhý zápas bol pre nás náročnejší najmä z mentálnej stránky. Po sobotňajšom trinásťgólovom víťazstve sme vstupovali do odvety inak v hlavách nastavené. Ťažšie sme sa presadzovali proti agresívne hrajúcim súperkám. Navyše, my sme neboli v obrane také dôrazné, aké by sme mali byť.“

Michalovčanky mali od začiatku odvety jej vývoj vo svojich rukách. Wollingerová v 9. min upravila na 6:2 a o štvrťhodinu neskôr to už bolo 16:7. Vedenie Iuventy zvýšila hneď po zmene strán kapitánka Wollingerová na 18:10, ale potom sa začal jej výrazný náskok postupne rozplývať. O jedenásť minút to bolo už len 20:16 a v 46. min dokonca 21:18. Domáce však situáciu ustáli, hneď odpovedali troma gólmi a potom už doviedli zápas do víťazného konca.