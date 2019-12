Halák si pripísal 50. shutout v kariére, Chára sa vrátil na ľad a Pánik skvele asistoval (video)

Slovenský brankár Jaroslav Halák bol jedným z hrdinov Bostonu pri víťazstve 3:0 na ľade Buffala v prvom povianočnom kole NHL. Halák pochytal všetkých 26 striel súperových hráčov, pripísal si tretí shutout v tejto sezóne a celkovo päťdesiaty v kariére.

Stal sa druhou hviezdou zápasu za útočníkom Patriceom Bergeronom, ktorý strelil dva góly v treťom zápase po sebe. Naposledy predtým sa to v drese Bostonu podarilo Camovi Neelymu v sezóne 1988/1989.

Kapitán Bostonu Zdeno Chára sa vrátil na ľad po jednozápasovej absencii spôsobenej menším operačným zákrokom na čelusti, ktorú mal zlomenú počas finále play-off v uplynulej sezóne. Chára odohral 22:16 min s bilanciou 1 „hit„, 1 plusový bod. Boston zvíťazil druhýkrát v rade a z posledných šiestich zápasov má tri víťazstvá.

Halák bol pripravený

„Chvíľu nám trvalo, kým sme naštartovali svoju hru. Jaro bol pripravený pri šanciach súpera, najmä v prvej tretine tam bolo niekoľko dobrých zákrokov na oboch stranách. Ak nemáte pripraveného brankára, ocitnete sa v ťažkostiach,“ uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy na oficiálnom portáli NHL.

Kapitán Buffala Jack Eichel vyšiel bodovo naprázdno vo viacerých zápasoch po sebe prvýkrát od začiatku novembra. Halák má v dueloch proti Buffalu skvelú bilanciu. Z 11 takýchto duelov prehral jediný a pripísal si v nich štyri shutouty s priemernou úspešnosťou zásahov 94,4%.

„Mali sme príležitosti na góly, ale klobúk dolu pred Halákom. Myslím si, že chytal dobre. My sme svoje šance nepremenili, súper áno. V tom bol rozdiel,“ povedal Jack Eichel.

Nečakaná prihrávka Pánika

Líder NHL Washington potreboval predĺženie na domáce víťazstvo nad Columbusom 2:1. V čase 63:13 min rozhodol v presilovke T.J. Oshie. Hostia viedli 1:0 vďaka prvému gólu švédskeho krídelníka Jakoba Lilju v sezóne aj kariére v NHL. Domáci vyrovnali až v 47. min, keď ďalší Švéd Carl Hagelin rovnako skóroval prvýkrát v sezóne.

Okrem gólu však stála za to aj prihrávka, ktorú mu adresoval Richard Pánik. Slovenský krídelník si v páde posunul puk pomedzi nohy dozadu a takto nečakane ho prihral voľnému Hagelinovi, ktorý na dvakrát prekonal Joonasa Korpisala. Pánik odohral 11:34 min s bilanciou 1 asistencia, 2 bodyčeky.

Washington vyhral jedenástykrát z ostatných 14 zápasov. „Bola to skvelá prihrávka. Snažil sa ma nájsť takto už niekoľkokrát, ale až dnes to vyšlo,“ pochválil Hagelin Pánika. „Myslím si, že v druhej polovici zápasu sme sa viac usilovali dostať puk do súperovej bránky a tiež sme viac išli po odrazených pukoch. Vždy je príjemnejšie stráviť viac času v útočnom pásme ako vo svojej defenzívnej zóne,“ skonštatoval strelec víťazného gólu T.J. Oshie.

NHL – výsledky

piatok:

Buffalo – Boston 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

*Zdeno Chára odohral 22:16 min, 1 „hit„, 1 plusový bod, Jaroslav Halák odchytal 60 minút, 26 zákrokov z 26 striel, 100% úspešnosť, 2. hviezda

Washington – Columbus 2:1 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)

*Richard Pánik (Washington) odohral 11:34 min, 1 asistencia, 2 „hity“

New Jersey – Toronto 4:5 po predĺžení (1:2, 3:1, 0:1 – 0:1)

New York Rangers – Carolina 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Colorado – Minnesota 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Nashville – Pittsburgh 2:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Winnipeg – St. Louis 4:5 po predĺžení (1:1, 1:2, 2:1 – 0:1)

Chicago – New York Islanders 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Edmonton – Calgary 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Anaheim – Vegas 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

San Jose – Los Angeles 2:3 po predĺžení (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1)