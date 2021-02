Halák zažiaril s čistým kontom a Bostunu stačil na víťazstvo jediný gól (video)

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák žiaril v piatkovom zápase zámorskej NHL, keď pri triumfe Bostonu Bruins na ľade New Yorku Rangers v slávnej Madison Square Garden nepustil za svoj chrbát ani jeden puk a pripísal si premiérové čisté konto v aktuálnej sezóne.

Tridsaťpäťročný bratislavský rodák na to potreboval 21 úspešných zákrokov, ktoré ho doviedli až k 51. shotoutu kariéry v kanadsko-americkej profilige. Keďže Halák za sebou „zatiahol roletu“, Bostonu na víťazstvo postačil aj jediný gól, o ktorý sa v polovici stretnutia postaral Nick Ritchie.

Slovenského gólmana právom vyhlásili za prvú hviezdu celého stretnutia, Bruins tak bodovali už v desiatom súboji bez prerušenia.

Nestačil na neho ani Kaapo

„Iba sa snažím v každom zápase vydať zo seba maximum, no nie vždy to vyjde. Proti týmto chlapcom mi to však asi ide,“ poznamenal na oficiálnom webe NHL Halák na margo svojej úžasnej kariérnej bilancie v súbojoch proti „jazdcom“.

Proti tomuto tímu odchytal doteraz 32 duelov a až 23-krát sa tešil z triumfu. „Dnes sme podľa môjho názoru boli výborní v druhej a tretej tretine,“ dodal. Na slovenského gólmana v tomto stretnutí nevyzreli ani Kaapo Kakko či ostatná draftová jednotka Alexis Lafreniére.

Výborná hra v oslabení

„Myslím si, že Jaro podáva stabilne solídne výkony. A dnes mal veľmi dobrý večer. Ani neviem, či nejaký puk vyrazil, všetky strely súpera pochytal,“ pochválil kouč Bostonu Bruce Cassidy výkon slovenského brankára.

Základom úspechu Bruins boli aj oslabenia, hostia ich v piatok ubránili až šesť a Rangers v nich na Haláka vyslali len päť striel. „Dnes nám to vychádzalo výborne. Všetci chalani počas našich oslabení hrali vynikajúco, musím ich za to pochváliť,“ doplnil Halák.

Aj zásluhou spomenutej šnúry desiatich duelov s minimálne bodom je Boston na čele Východnej divízie so ziskom 22 bodov, druhá Philadelphia stráca na Bruins štyri body. Už v sobotu čaká na Boston duel proti New Yorku Islanders, počas budúceho týždňa doma dvakrát privíta tím New Jersey Devils.