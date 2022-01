Hamran okomentoval zrušenie obviní z poľovníckej chaty. Hovorí o konflikte záujmov

Stáva sa pomerne často, že v prípade politicky exponovaných osôb má polícia a prokuratúra diametrálne odlišný pohľad na vec. Povedal to dočasne poverený prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran na dnešnej tlačovej besede v súvislosti so zrušením obvinenia a trestného stíhania predsedovi strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi za podnecovanie.

Prokurátor otočil

„Dokonca sa nám stáva, že dozorujúci prokurátor ma identický pohľad na vec, ako vyšetrovateľ. Keď do toho vstúpi vyššia inštancia v rámci prokuratúry, tak otočí a má na to úplne iný pohľad,“ pokračoval Hamran a ako príklad použil zrušenie rozhodnutia o začatí trestného stíhania vo veci pytliactva.

„Dozorujúci prokurátor preberal tú vec s naším vyšetrovateľom, dvaja sudcovia nezávisle od seba sa stotožnili s tým postupom a napriek tomu, keď to preberal krajský prokurátor, tak ako keby otočili a mali na to úplne iný názor. Celé to konanie považovali za nezákonné a neopodstatnené,“ uviedol Hamran.

Uniknuté videá z chaty

V tomto prípade v októbri minulého roka unikli do médií videá, na ktorých sú na poľovníckej chate zachytení predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák s advokátmi obvineného exprezidenta polície Tibora Gašpara či s oligarchom Miroslavom Bödörom.

„Ak o tom prípade rozhoduje krajský prokurátor, ktorý je spolužiak jedného z aktérov na tej chate, tak mne to prípade ako konflikt záujmov. Najmä, ak podklady pripraví prokurátor, ktorý poľuje v susednom revíri,“ skonštatoval Hamran.