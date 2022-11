Hamšík je šampión, povedal Calzona po zápase s Čiľanmi a vyzdvihol aj výkon Dudu a Suslova (foto)

Slovenskí futbaloví reprezentanti odohrali v nedeľu záverečné stretnutie v roku 2022, remíza 0:0 s výberom Čile v Bratislave bola zároveň oficiálnou rozlúčkou s národným tímom pre stredopoliara Mareka Hamšíka.

Taliansky tréner Francesco Calzona sa síce nedočkal víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na lavičke Slovenska, ale svojich zverencov pochválil za výkon proti sinému juhoamerickému súperovi.

Dobrý zápas s ťažkým súperom

„Bol to veľmi dobrý zápas s veľmi ťažkým súperom. Hlavne v prvom polčase sme podali veľmi dobrý výkon, okorenený troma šancami. Vytvárame si ich, musíme popracovať na defenzívnych štandardkách, z piatich gólov sme štyri dostali práve z nich. Tentoraz sme obstáli. Škoda, že nemohol hrať Kucka, necítil sa dobre. Dnes napríklad prekvapil Duda, ukázal veľkú ochotu a videl som u neho úsmev, hoci mal novú úlohu. Rovnako Suslov sa vedel obetovať pre tím. Do konca roku plánujeme ešte 5-dňový zraz, predovšetkým s mladými hráčmi, ale bude tam aj zopár starších, aby „dohliadli“ a boli akýmsi vzorom,“ uviedol Calzona vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hamšík je šampión

Taliansky odborník vyzdvihol aj výkon Hamšíka, ktorý v 136 reprezentačných zápasoch zaznamenal 26 gólov.

„Marek Hamšík je šampión, napadá mi na neho jediné slovo: nádherný. Musíme však prijať, že skončil v reprezentácii a je našou úlohou nájsť nového hráča,“ povedal Calzona, ktorý stále čaká na prvý triumf ako slovenský kouč.

V septembri viedol Slovákov v Lige národov pri domácej prehre s Azerbajdžanom 1:2 a pri remíze s Bielorusmi 1:1, v novembri pri remízach v Čiernej Hore aj doma proti Čiľanom.

Čiľania uznali kvalitu Slovenska

Čilský tréner Eduardo Belizzo po nedeľňajšom zápase uznal kvalitu Slovenska: „Nebol to zlý futbal, z našej strany lepší výkon ako naposledy proti Poľsku. Slovensko napriek tomu, že sa tiež nekvalifikovalo na majstrovstvá sveta, má silný tím, hráčov v najlepších ligách. Do prestávky to nebolo od nás úplne optimálne, zato druhý polčas bol výrazne lepší, vypracovali sme si aj šance. V tomto trende musíme pokračovať. Verím, že začneme príležitosti aj premieňať. Treba nám pracovať, pracovať, pracovať.“

Desať zápasov v budúcom roku

V roku 2022 absolvovali Slováci spolu desať stretnutí, štyri z nich boli prípravné a ďalších šesť bolo súčasťou Ligy národov 2022/2023. Slovenskí futbalisti v nich dosiahli tri víťazstvá, tri remízy a štyri prehry.

Na rok 2023 majú naplánovaných tiež desať duelov, všetky však budú súťažné. Pôjde o zápasy J-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2024. Slovenský tím absolvuje po dve stretnutia proti výberom Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska.