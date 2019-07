Hanby Bratislavy: Romantické parkovanie pri Dunaji zdarma, zažijete len v Bratislave

Tyršovo nábrežie – zabudnutý kút Bratislavy. Mimoriadne lukratívne miesto pri brehu Dunaja v blízkosti centra hlavného mesta a súčasť národnej kultúrnej pamiatky už roky upadá.

Divoké nelegálne parkovisko

Aj kedysi zelená plocha vedľa Starého mosta sa nelegálne stala rozšírením parkoviska – obrovskou plochou pokrytou hlinou a kameňmi.

Autám už ale nestačí ani to a parkujú aj pod mostom a v priľahlom lesíku medzi stromami. Bratislava záchytné parkoviská rozhodne potrebuje, avšak „zabiť rozpálenými plechovkami“ nábrežie, ktoré by mohlo byť radšej oázou oddychu v tieni stromov pri vode je neprijateľné.

Bývalé vedenie mesta tu dokonca pred dvoma rokmi povolilo kempovanie karavanov, a to úplne zdarma. Iný národ by kempovanie s luxusným výhľadom na dominanty hlavného mesta pekne speňažil ale tiež by do jeho vzhľadu a využitia investoval. Kempisti tu nemajú koše ani toaletu.

Revitalizácia sa plánuje

Trochu života a kultúry na toto miesto pred približne tromi rokmi priniesla komunitná cyklodieľňa Cyklokuchyňa, ktorá okrem opravy bicyklov, organizuje koncerty, letné kino či diskusie na rôzne témy vrátane bratislavských problémov. Diskutovali tu dokonca aj kandidáti na primátora.

Komunita si „ukrojila“ časť parkoviska, kde si okrem úložných kontajnerov, zriadila aj záhradku a kompostovisko.

Vedenie mesta avizovalo, že má v pláne zrevitalizovať Tyršovo nábrežie a to komplexne, vrátane Sadu Janka Kráľa, aj divokého parkoviska. Malo by sa tak stať do konca volebného obdobia – teda do troch rokov.

Výstavbu od roku 2012 brzdili nejasnosti o tom, ktoré pozemky má v správe mestská časť Petržalka, a ktoré mesto. Rokovania medzi mestom a s mestskou časťou ohľadne správy územia majú skončiť na jeseň. Sad aj nábrežie preberie mesto a môžu sa diať veci.