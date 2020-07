Harry Potter, Pán prsteňov, Matrix či Batman – CINEMAX vracia na plátna kín najobľúbenejšie filmové série

Najväčšia sieť kín na Slovensku pozýva milovníkov filmov, aby strávili Leto v kine! V rámci rovnomennej prázdninovej kampane pripravil CINEMAX viacero horúcich akcií, ktorými spestruje aktuálnu ponuku filmových titulov vo svojom programe. Necháva si pritom poradiť aj do svojich fanúšikov – práve vďaka nim sa na plátna kín vracajú najobľúbenejšie filmové série.

Bratislavské kino CINEMAX už minulý týždeň premietlo kompletný súbor ôsmich filmov o Harrym Potterovi. Vďaka mimoriadne pozitívnej odozve a dopyte aj z iných miest, sa programový tím siete kín rozhodol vrátiť na plátna nielen príbehy najznámejšieho okuliarnatého čarodejníka, ale aj ďalšie štyri úspešné filmové trilógie, ktoré si návštevníci kín vybrali v internetovom hlasovaní.

Diváci sa tak budú môcť vydať na cestu do mýtického Mordoru s trojicou snímok zo sveta Pána prsteňov. Budú však môcť spoznať aj udalosti, ktoré tomuto najznámejšiemu fantasy príbehu predchádzali – CINEMAX premietne tiež celú trilógiu Hobit. Milovníkom sci-fi filmov ponúkne možnosť odpútať sa v sedadle kina od každodennej skutočnosti a preniesť do sveta jednotiek a núl, do virtuálnej reality Matrixu. Pri príležitosti pätnásteho výročia premiéry prvej z batmanovských adaptácií režiséra Christophera Nolana (Batman začína, 2005) zaradila sieť do svojho programu aj tzv. trilógiu Temného rytiera.

Maratóny legendárnych filmových sérií si budú môcť vychutnať návštevníci kín CINEMAX v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline už od štvrtka 23. júla 2020. Za letnú cenu 3,90 € ich bude čakať MAXIMÁLNY FILMOVÝ ZÁŽITOK, ktorému veľké plátno mimoriadne pristane. Viac informácií o aktuálnom programe je k dispozícii na webstránke www.cine-max.sk.

