Hasiči upozorňujú na nebezpečenstvo parkovania na zarastených plochách, hrozí požiar auta

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje verejnosť na riziko parkovania áut na zarastených plochách počas letných horúčav. „Letné mesiace so sebou okrem možnosti využiť prírodné kúpaliská prinášajú aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov,“ napísal HaZZ na sociálnej sieti.

Hasiči v tejto súvislosti odporúčajú, aby občania, ktorí navštívia napríklad prírodné kúpalisko, parkovali na miestach, ktoré sú na to určené. „Najmä na nehorľavých povrchoch ako asfalt, betón, štrk alebo kameň,“ odporúčajú hasiči.

Naopak, hasiči varujú pred parkovaním na priestranstvách po zbere obilnín a iných horľavých povrchoch, ako sú strniská, suchá tráva alebo seno. Takisto zdôrazňujú, že nie je vhodné parkovať vozidlá na priestranstvách, kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom.

Tiež je podľa hasičov nebezpečné skladovať v batožinovom priestore auta náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko explózie alebo podporiť horenie. Do tejto kategórie patria napríklad tlakové fľaše, farby alebo strelivo. Hasiči dodávajú, že po vypuknutí požiaru v aute sa od neho treba vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti a okamžite kontaktovať linku tiesňového volania 150 alebo 112.