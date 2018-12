HC Slovan Bratislava po trinástich prehrách konečne zvíťazil, otočil zápas zo stavu 1:3

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Konečne to prišlo. Hokejisti HC Slovan Bratislava ukončili sériu prehier v KHL na čísle trinásť, v stredu triumfovali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nad Torpedom Nižnij Novgorod 5:4 po samostatných nájazdoch.

Domáci od ôsmej minúty viedli gólom Marka Slobodu, ale hráči Torpeda troma zásahmi v druhej časti hry otočili stav vo svoj prospech. V tretej časti znovu naplno zabrali zverenci Vladimíra Országha a gólmi Kyla Chipchuru, Chada Raua a Lukáša Kloka znovu strhli vedenie na svoju stranu. Skóre sa však menilo znovu, v 59. min poslal duel do predĺženia Michail Orlov. V predĺžení neskóroval ani jeden tím, v samostatných nájazdoch boli úspešnejší domáci. Rozhodujúci nájazd premenil kanonier Rudolf Červený.

Jediný slovenský zástupca v KHL je po 43 odohraných zápasoch na priebežnom poslednom 12. mieste Západnej konferencie. „Belasí“ najbližšie nastúpia proti Neftechimiku Nižnekamsk v piatok na vlastnom ľade od 18.30 h.

Už v úvode zápasu hral Slovan presilovú hru, ale neutvoril si žiadnu väčšiu príležitosť. V 7. min sa rútil Tomáš Hrnka sám na brankára hostí, v samostatnom nájazde však neuspel.

„Belasí“ sa predsa len dočkali, v 8. min otvoril skóre po individuálnom prieniku ľavou stranou Marek Sloboda – 1:0.

V druhej polovici prvej časti hry bol v samostatnom úniku aj Kyle Chipchura, ale rovnako ako Hrnka nepochodil. V 14. min nebezpečne pálil Anton Šenfeld, domácich podržal gólman Jakub Štěpánek.

V druhej tretine Nižnij Novgorod zvýšil aktivitu, naopak zverenci Vladimíra Országha poľavili a to nemali robiť. Pokus Kanaďana Andrewa Calofa ešte Štěpánek kryl, ale v 25. min nestačil na strelu Michaila Orlova spoza kruhov – 1:1.

Už o pár sekúnd neskôr mohol vrátiť vedenie domácim Matúš Sukeľ, to by však musel mieriť presnejšie. Naopak, v 28. min sa do vedenia dostali hostia presnou strelou švihom v podaní Calofa – 1:2.

Slovanisti po ďalšom inkasovanom góle znervózneli, v 33. min sa v samostatnom úniku ocitol Daniil Iľjin, ale nepresadil sa. O tri minúty neskôr bol v šanci znovu Sukeľ, tentoraz jeho strelu zneškodnil brankár Denis Kostin. Torpedo v druhej tretine udrelo ešte raz, počas signalizovaného vylúčenia hráča domácich skóroval Robert Sabolič – 1:3.

Slovan čakala v treťom dejstva neľahká úloha streliť minimálne dva góly a neinkasovať. Spočiatku tomu nič nenasvedčovalo, v 43. min pálil Calof, Štěpánek znovu podržal svoj tím. O tri minúty neskôr vystrelil na opačnej strane Mário Lunter, ale takisto sa nepresadil.

V 47. min sa domáci konečne dočkali zníženia, zblízka skóroval Kyle Chipchura po peknej prihrávke Lampera – 2:3. V 51. min vyrovnal strelou z prvej Chad Rau – 3:3. V 57. min mohli poslať Slovan do vedenia Hrnka i Chipchura, ale výborne zasiahol Kostin. Domáci sa dostali druhýkrát v zápase do vedenia v 57. min delovkou Lukáša Kloka od modrej čiary – 4:3.

Keď už sa zdalo, že „belasí“ si vedenie udržia, v 59. min poslal duel do predĺženia obranca Michail Orlov – 4:4. Rovnaký hráč mal ďalšiu šancu aj šesť sekúnd pred koncom tretej tretiny, ale druhýkrát v krátkom čase Štěpánka neprekonal.

V predĺžení sa nepresadil ani jeden z tímov. V samostatných nájazdoch skórovali za Slovan krásnymi strelami Žiga Jeglič i Rudolf Červený, za Nižnij Novgorod sa presadil iba Denis Paršin – 5:4.

Hlasy

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Mali sme dobrý vstup do zápasu, mali sme zopár šancí. Boli sme trpezliví. Mohli sme pridať aj viac gólov. V druhej tretine sme od toho upustili, boli sme nedočkaví. Keď sme išli dopredu, nestíhali sme sa vrátiť a Torpedo nás za to trestalo. Pre mňa je podstatné, že chalani verili, že môžu uspieť. Som hrdý na mojich hráčov, ukázali charakter a som rád, že sa im podarilo prelomiť negatívnu sériu. Minútu pred koncom sme viedli, hoci sme ešte inkasovali, držal nás brankár Jakub Štěpánek. Z chrbta nám zoskočila veľká opica a verím, že sa z tohto zápasu odrazíme do ďalšej práce.“

David Nemirovsky (tréner Nižného Novgorodu): „V prvej tretine hral Slovan veľmi dobre, dobre korčuľoval a utvoril si viacero šancí. V druhej časti sa nám podarilo zlepšiť, z čoho pramenili naše tri zásahy. Nerozumiem tomu, ako sa nám mohlo stať, že sme vedenie premrhali. S výkonom niektorých hráčov som veľmi nespokojný a bezprostredne po zápase som im to aj dal vedieť. V tretej tretine nám absolútne nefungovala defenzíva. S výsledkom som nespokojný a neviem, čo si o tom mám myslieť.“

Marek Sloboda (útočník Slovana, autor gólu): „Som rád, že sme konečne triumfovali a prelomili negatívnu sériu. Verím, že teraz bude ďalšia, ale víťazná. Som rád, že mi to tam konečne spadlo. Na Vianoce som bol pozrieť prababku, doberala si ma, že sa za mňa stále modlí, aby som dal gól a stále nič. Dúfam, že to teraz pozerala a mala nahlas televízor. Gól by som jej zároveň chcel venovať. “

Rudolf Červený (útočník Slovana, autor rozhodujúceho samostatného nájazdu): „Chceli sme konečne zlomiť tú zlú sériu. Vstúpili sme do zápasu aktívne, podarilo sa nám skórovať. Potom prišla pasáž, keď sme dostali góly, zrazilo nás to dole, ale našťastie sme to znovu dokázali otočiť a konečne sme triumfovali. Tá séria prehier bola frustrujúca pre všetkých a som rád, že je to konečne za nami.“