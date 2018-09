HC Slovan Bratislava strelil v Podoľsku štyri góly, ale nezískal ani bod

PODOĽSK 15. septembra (WebNoviny.sk) – Hráči HC Slovan Bratislava neuspeli v sobotňajšom súboji nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), keď prehrali na ľade tímu Viťaz Podoľsk 4:6.

Prvú tretinu prehrali o dva góly

Zverenci trénera Vladímira Országha na predmestí Moskvy odštartovali výjazd za súpermi, teraz ich čakajú súboje v Pekingu proti Červenej hviezde Kchun-lun a neskôr vo Vladivostoku a Chabarovsku.

Prvú tretinu sobotňajšieho stretnutia „belasí“ prehrali 0:2, keď Mareka Čiliaka prekonali Alexej Makejev a Borna Rendulič. V 28. min síce skorigoval Rudolf Červený, ale domáci pridali ďalšie dva presné zásahy zásluhou Makejeva a Vojtěcha Mozíka. Chad Rau potom pridal druhý gól Slovana, ale za domácich kontroval Miro Aaltonen.

Bojovali do posledných sekúnd

Zdalo sa, že Viťaz už pohodlne dotiahne duel do víťazného konca, no o dva body musel bojovať až do posledných sekúnd. Adam Liška a Rudolf Červený totiž upravili na 4:5 z pohľadu Slovana, posledné slovo však mal 29 sekúnd pred treťou sirénou Arťom Švec-Rogovoj, ktorý gólom do prázdnej bránky spečatil triumf domácich.

Po sobote má Slovan na svojom konte 5 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 10. miesto.