Heger a ďalší premiéri V4 hovorili v Košiciach o vojne, energetickej aj migračnej kríze

aktualizované 24. novembra 16:15

Eduard Heger, Petr Fiala, Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki sa na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Košiciach zhodli na dôležitosti V4 a dohodli sa na tom, že budú naďalej spolupracovať a hľadať to, čo tieto štyri krajiny spája.

Pomoc Ukrajine

Hlavnými témami štvrtkovej diskusie predsedov vlád bola vojna na Ukrajine, energetická kríza a migračná kríza. V téme vojny na Ukrajine sa všetci štyria premiéri zhodli na tom, že Rusko nemôže predstavovať hrozbu pre bezpečnosť Európy a Ukrajina si musí zachovať územnú celistvosť.

Zhoda panuje aj v názore, že Ukrajine je potrebné pomôcť aj budúci rok stabilnou finančnou pomocou, aby dokázala chrániť svoje územie.

„Viktor Orbán potvrdil jasnú pozíciu v kľúčových otázkach, a to je, že Rusko nesmie predstaviť hrozbu pre Európu a treba zachovať celistvosť Ukrajiny, to sú kľúčové veci. Zároveň nás uistil, že Maďarsko je pripravené aj finančne podporovať Ukrajinu, má len odlišný názor na to, akým konkrétnym spôsobom má byť tá pomoc poskytovaná,“ uviedol český premiér s dodatkom, že v rámci V4 vždy hľadajú to, čo naše krajiny spája.

Vstup Fínska a Švédska do NATO

Premiéri vyjadrili tiež podporu rýchlemu vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO), pričom apelovali na Viktora Orbán, aby aj Maďarsko čím skôr ratifikovalo vstup týchto krajín do NATO. Orbán deklaroval, že Maďarsko tak učiní na prvom zasadnutí parlamentu v budúcom roku.

V oblasti migračnej krízy sa zhodli na dôležitosti zabezpečenia vonkajších hraníc schengenského priestoru. „Vyjadrili sme maximálnu pomoc a podporu Maďarsku, či už vyslaním ďalších policajtov, alebo aj finančných príspevkom,“ uviedol Heger.

Poľský premiér doplnil, že v časoch, keď na naše územia prichádzali stovky tisíc Ukrajincov, dokázali sme im otvoriť dvere a pomôcť. Teraz však vyzýva Európsku komisiu k väčšej finančnej pomoci pre krajiny V4, ktoré znášali vysoké náklady za pomoc Ukrajincom.

Maďarsko v špeciálnej situácii

Orbán dodal, že Maďarsko je v špeciálnej situácii, keďže je jedinou krajinou v Európe, ktorá musí čeliť naraz dvom migračným vlnám.

Z dôvodu jeho geografickej polohy prišlo do Maďarska obrovské množstvo ukrajinských utečencov a aj v tejto migračnej vlne zaznamenali viac ako 250-tisíc pokusov o nelegálne prekročenie hraníc. Orbán očakáva, že migračný tlak z juhu sa bude zvyšovať. „Je férovou požiadavkou zo strany V4, aby aj Európska únia prebrala niečo z tejto záťaže,“ podotkol.

Ako ďalej doplnil, Maďarsko vytvorilo nový formát spolu so Srbskom a Rakúskom, ktorý je zameraný na ochranu hraníc. Na trojstrannom stretnutí s predstaviteľmi Rakúska a Srbska navrhne, aby prijali ponuku na pomoc od Slovenska, Česka a Poľska, za ktorú je vďačný.