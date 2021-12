Heger by mal podľa Čaputovej prevziať zodpovednosť. Vyzýva ho, aby riešil problémy v boji s pandémiou (video)

Prezidentka Zuzana Čaputová v štvrtok vyzvala premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku Slovenska v boji s pandémiou COVIDu-19. Mal by tiež zasiahnuť do chaosu pri prijímaní reforiem.

V tlačovej správe o tom informoval Jozef Matej, riaditeľ Odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Sme v situácii, keď si už nemôžeme dovoliť sledovať nekonečné politické súboje, ktoré nemajú víťaza, iba porazených,“ povedala Hegerovi prezidentka, ktorá vo štvrtok v Prezidentskom paláci s predsedom vlády osobne hovorila o aktuálnej situácii na Slovensku v kontexte jeho vlády.