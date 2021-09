Heger prisľúbil Grécku pomoc aj pri zalesňovaní území, stretnutie s Mitsotakisom hodnotí priateľsky

aktualizované 30. septembra, 16:33

Slovensko sľúbilo Grécku pomoc aj pri zalesňovaní území, ktoré počas leta zničili masívne lesné požiare. V statuse na sociálnej sieti to po rokovaní s gréckym predsedom vlády Kyriakosom Mitsotakisom uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Zo strany gréckeho premiéra cítil Heger úprimnú vďaku za pomoc, ktorú Grécku poskytli hasiči zo Slovenska. Vzťahy s balkánskou krajinou sa podľa premiéra posunuli na novú kvalitu.

Stretnutie Grécka a Slovenska na úrovni premiérov sa naposledy uskutočnilo v roku 2008. Heger zdôraznil, že ho tešilo posilnenie vzťahov nielen na politickej úrovni, ale aj formou pomoci hasičov počas leta, za ktorú je Grécko doteraz mimoriadne vďačné.

„Táto udalosť nám jasne ukazuje aj dôležitosť klimatických zmien, na ktoré musíme klásť dôraz,“ povedal premiér. Obaja premiéri diskutovali aj o veciach, ktoré je po požiaroch v Grécku potrebné urobiť. Ide najmä o pomoc so zalesňovaním, kde má Slovensko podľa Hegera veľké skúsenosti. „Ak vieme tieto skúsenosti využiť aj v Grécku, veľmi radi to urobíme,“ dodal premiér.

Ocenili úsilie pohraničnej stráže

Heger spolu s gréckym premiérom ocenil aj úsilie gréckej pohraničnej stráže, ktorá stráži nielen svoje hranice, ale aj hranice celej Európskej únie. „Je to úspešný príklad toho, ako sa dá migrácia manažovať, akým spôsobom sa dá zvládať aj nelegálna migrácia, ak sa to robí kvalitne. A Grécko to robí naozaj kvalitne,“ povedal premiér.

Premiéri sa zhodli, že v oblasti energetiky čakajú obe krajiny, a nielen tie, veľmi ťažké chvíle.

„Ale aj tu vidíme, že to rozhodnutie, ktoré sme urobili v otázke ustúpenia od uhlia bolo správne. Som rád, že aj Grécko nás podporuje v našom prístupe k taxonómii a k dôležitosti jadrovej energie. Je to dôležitý prvok k tomu, aby sme jedného dňa mohli dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu,“ povedal premiér. Pre Slovensko je energia z jadra veľmi dôležitá, pretože na nej stojí 50 percent zdrojov energie.

Spoločná reč za európskym stolom

Heger s Mitsotakisom sa dotkli aj spolupráce v turistickom ruchu, Grécko je totiž pre turistov zo Slovenska veľmi zaujímavá destinácia. „Boli by sme radi, ak by bolo aj Slovensko pre Grékov zaujímavou destináciou. Aj v cestovnom ruchu preto chceme rozvíjať naše spoločné vzťahy,“ povedal Heger.

Slovenský premiér pozitívne zhodnotil aj to, že Slovensko a Grécko má spoločnú reč „za európskym stolom“, čo sa týka geopolitiky. „Uvedomujeme si, že je dôležité hľadať spoločné riešenia aj v otázkach energií, pretože ak tieto výzvy zvládame spoločne, tak ich zvládame omnoho lepšie,“ uzavrel premiér.

Rokovanie s Mitsotakisom bolo podľa Hegera otvorené, príjemné a priateľské. Na záver Heger poďakoval gréckej strane i Veľvyslanectvu Slovenska v Aténach za pozvanie, dobrú organizáciu a ochotu reštartovať vzájomné grécko-slovenské vzťahy.