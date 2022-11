Heger: Riziko podobného útoku na Slovensku tu bude, kým je Rusko vo vojne s Ukrajinou (video)

aktualizované 16. novembra 2022, 11:36

Slovensko má zabezpečený vzdušný priestor ako nikdy predtým v histórii. Vzhľadom na utorkový dopad rakiet na územie Poľska však bude žiadať ďalšie obranné systémy.

Povedal to v stredu premiér Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovom brífingu k reakcii na incident v Poľsku, ktorý si podľa doterajších informácií vyžiadal dve obete. V stredu zasadá o 10:00 Severoatlantická rada.

Iniciatívu prenecháva na Poľsku

„Je prirodzené, že bude na stole požiadavka na posilnenie vzdušného priestoru krajín, ktoré sú prihraničné,“ skonštatoval.

Iniciatívu prenechávame na Poľsko, ktoré je obeťou utorkového útoku. Slovensko bude súhlasiť s požiadavkou Poľska na posilnenie vzdušného obranného systému východných krajín vrátane SR.

„Budeme súhlasiť s akýmkoľvek návrhom, s ktorým prídu, aby sme zamedzili tomu, aby sa takáto vec stávala aj v budúcnosti,“ doplnil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Rizikové aj pre Slovensko

Heger zdôraznil, že okolnosti utorkového incidentu sú predmetom vyšetrovania, dnes sa však už dá s istotou konštatovať, že Rusko sa z neho nemôže vyviniť, keďže je v tomto konflikte agresorom.

„Bez toho, že Rusko v utorok spustilo najmasívnejší raketový útok na Ukrajinu, by tento incident nebol. Či už to bola, alebo nebola jeho raketa, Rusko podniká masívne útoky a Ukrajina sa musí brániť,“ povedal Heger. Riziko, že podobný incident sa stane aj u nás, podľa premiéra bude, kým je Rusko vo vojne s Ukrajinou, pretože sme susedná krajina. Zároveň však dodal, že Slovensko urobí všetko pre to, aby sa tak nestalo.

Ďalšie systémy by šli na východné Slovensko

V súčasnosti sú v pohotovosti všetky národné aj aliančné obranné systémy, ktoré má Slovensko k dispozícii. Ako povedal Naď, od začiatku roka sme bezprecedentne posilnili ochranu vzdušného priestoru.

„Ale budeme požadovať ďalšie systémy, ktoré budú ešte viac zaisťovať bezpečnosť pre občanov SR. Teraz máme systémy Patriot rozmiestnené na Sliači a v Malackách, ďalšie na východnom Slovensku a ja nevylučujem, že aj ďalšie strategické systémy budú smerovať na východné Slovensko,“ uviedol Naď. Ako povedal, verí, že na Slovensku sa nestane podobný incident ako v Poľsku, no úplne vylúčiť sa to nedá.

„Aj preto som opakovane aj v médiách upozorňovať na blízkosť letiska Užhorod a to, že Rusko by mohlo mať záujem útočiť na toto letisko. Ja som veľmi intenzívne vyzýval, aby sa od takýchto aktivít upustilo už v marci, keď sa tak malo udiať. Dúfam, že sa to nestane ani v budúcnosti, ale ľudia by mali byť obozretní,“ povedal minister obrany.

Rusko sa snaží spôsobiť utrpenie

Heger upozornil na to, že na internete už zaznamenali zvýšené šírenie rôznych dezinformácií a hoaxov, preto vystríha obyvateľov, aby boli pri získavaní informácií opatrní.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer doplnil, že Rusko sa snaží eskalovať konflikt a keďže vidí, že neuspieva, robí to „tým najpodlejším spôsobom a snaží sa spôsobiť čo najväčšie utrpenie jednoduchým ľuďom“.

„Včerajšie útoky sú odporné, pretože útočia na to, aby ľudia nemali teplo, elektrinu a aby ľuďom maximálne skomplikovali život,“ konštatoval.