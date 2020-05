Hekeri ukradli údaje o deviatich miliónoch zákazníkov leteckej spoločnosti easyJet

Hekeri napadli britskú leteckú spoločnosť easyJet a získali prístup k informáciám o deviatich miliónoch zákazníkov, pričom ukradli ich e-mailové adresy a cestovné detaily. U 2 208 osôb získali detaily o ich kreditných kartách. Útok nahlásili Kancelárii komisára pre informácie (ICO).

Ukradli detaily kariet

Podľa BBC sa prípad stal ešte v januári, pričom zákazníkov, ktorým ukradli detaily o kartách, upozornili začiatkom apríla. Správu teraz zverejnili zároveň s upozornením pre deväť miliónov zákazníkov, aby si dávali pozor na phishingový útok prostredníctvom e-mailu.

„Bezpečnosť berieme extrémne vážne a naďalej investujeme do zlepšenia nášho bezpečnostného prostredia. Nie je žiaden dôkaz o tom, že by niekto zneužil osobné údaje, no po odporúčaní ICO komunikujeme s deviatimi miliónmi zákazníkov, ktorým ukradli cestovné údaje a radíme im, aké majú vykonať kroky na minimalizovanie rizika možného phishingu,“ uviedla spoločnosť.

Phishing vzrástol

BBC dodáva, že práve tento spôsob kybernetických útokov vzrástol počas pandémie, pričom Google denne blokuje viac ako 100 miliónov phishingových e-mailov smerujúcich pre používateľov Gmailu.

„Každý, kto si niekedy kúpil let od easyJet, by mal byť odteraz pri otváraní e-mailov veľmi opatrný,“ povedal expert na digitálnu bezpečnosť Ray Walsh z ProPrivacy.

Kybernetickému útoku v minulosti čelila aj spoločnosť British Airways, ktorá potvrdila, že v roku 2018 jej hekeri ukradli informácie o približne 500-tisíc zákazníkoch.