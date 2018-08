Heľenine Oči to vo videoklipe po svojom zrátali českému zločincovi Guru Járovi

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Prešovská hudobná skupina Heľenine Oči, povestná svojimi humornými skladbami a videoklipmi popretkávanými satirou, opäť šokuje. Vo videoklipe Guru Jára predstavili príbeh českého Óm Nadsamca, na konci príbehu mu to však poriadne zrátali a po svojom tak demonštrovali spravodlivosť.

Štvrtá skladba z albumu VAJCO

Novinka s odvážnou témou je v poradí už štvrtou skladbou z albumu VAJCO, ktorému kreatívne zoskupenie hudobníkov doprialo aj obrazovú podobu. Kontroverzný námet skladby vznikol priamo v Českej republike, v ktorej samozvaný majster tantry svojho času úradoval.

„Na tému skladby ma naviedli kamaráti v Prahe, s ktorými som raz sedel. Keď spomenuli, že pred istým časom Českom prebehla kauza Guru Járu – fascinovalo ma, že niečo také môže existovať a dokonca u našich bratov v Českej republike. Keby sme to videli vo filme, tak si povieme, že je to sci-fi, a pritom sa niečo také deje pár kilometrov od nás. Zdalo sa mi natoľko nepochopiteľné, že niekto taký môže existovať a že je tu aj skupina ľudí, ktorá mu uverí a podporuje ho. Chcel som to preto priblížiť aj slovenskému poslucháčovi (a hlavne poslucháčkam) ako výstrahu 3.stupňa!“ priblížil Martin Mihalčín zrod nápadu zhudobniť skutočný príbeh poukazujúci na situácie, ktoré sa žiaľ vo svete dejú.

Komolenie rôznych jazykov

Predloha pesničky – skutočná postava Guru Jára a jeho príbeh v nej vykreslený satirou je zároveň ukážkou aspoň občas fungujúcej spravodlivosti. Keďže tento samozvaný liečiteľ nakoniec skončil vo väzení na Filipínach v jednej z najhorších väzníc na svete.

Pre Heľenine Oči je najprirodzenejšia forma vyjadrenia sarkazmus, aj táto pieseň sa celá nesie v tomto duchu. Okrem nadsázky je pre túto veselú partičku muzikantov typické i komolenie rôznych jazykov. „Pieseň sme nahrali v takej “slovenskej” češtine, pretože aj my a rovnako ostatní Slováci – len čo prekročia hranice, začínajú rozprávať po česky,“ vysvetlil Mihalčín zvláštne znenie textu piesne.

https://www.youtube.com/watch?v=jkw5RuLMEP4

Zaujímavosťou je, že po vydaní albumu VAJCO, ktorého súčasťou je aj Guru Jára, sa kapele ozvalo niekoľko ľudí z Čiech, že u našich západných susedov existuje súťaž o najlepšiu pieseň o tomto nešťastníkovi.

„Zaplavili nás ohlasy i od ľudí, ktorým je táto téma dobre známa a sledovali dianie okolo tohto „zjavu“ a odporučili nám zapojiť sa do tejto súťaže. Zvažujem, že sa prihlásime,“ prezradil líder kapely Martin Mihalčín, ktorý si vo videoklipe sám zahral hlavnú postavu.

Vďaka zaujímavosti témy bolo pre kapelu skladanie skladby veľmi jednoduché. Vznikla za jeden deň a po miernych korekciách pri nahrávaní ju podporila videoklipom, ktorý sa nakrúcal opäť v mieste diania skutočného príbehu – v Čechách. Konkrétne scény sa natočili v Prahe pod taktovkou režiséra Tomáša Krejčí a s kamarátkou kapely kameramankou Ninou Ščamborovou.

„S námetom na klip prišli práve oni dvaja. Opisuje príbeh chlapa (Guru Járu), ktorému sa všetko vráti – rovnako ako v reálnom živote. Mne sa páčilo poňať celý klip v štýle retro hororu Armáda temnôt – fanúšikovia filmu to možno odčítajú. Hlavne dúfame, že postavy typu Guru Jára si nechajú v Česku, prípadne na Filipínach a nezavítajú k nám. A keď tak, len prostredníctvom humoru v skladbách a klipoch,“ opísal spevák kapely, ako sa novinka rodila.