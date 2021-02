Henrieta Horvátová sa stala juniorskou vicemajsterkou sveta, pomohla jej kvalitná streľba

Slovenská reprezentantka v biatlone Henrieta Horvátová sa stala v rakúskom Obertilliachu vicemajsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12.5 kilometra. Na štyroch streleckých položkách sa len raz pomýlila v stoji a v súčte časov mala v cieli manko 1:25,4 min na víťaznú Francúzku Camille Benedovú.

Tá bola strelecky bezchybná. Horvátová dosiahla 27. bežecký čas v 90. člennej konkurencii, čiže rozhodujúca bola v jej prípade presná streľba. Bronz si vybojovala Talianka Beatrice Trabucchiová, ktorá mala rovnako s jednou chybou na strelnici o necelých 9 sekúnd horší čas ako Horvátová.

Neverí tomu, čo dosiahla

„V celej sezóne som nemala juniorské preteky, porovnávala som sa dosiaľ len so svetovou špičkou. A takto to vypálilo… Nešla som na šampionát s veľkým očakávaním, aby som to náhodou nepokazila. Snažím sa všetky preteky brať rovnako a nezáleží na tom, či sú to majstrovstvá sveta, Svetový pohár alebo IBU Cup,“ uviedla Henrieta Horvátová v reakcii na špecializovanom webe slovenskybiatlon.sk.

„Začala som celkom fajn a neskôr som si držala časové rozostupy. S posledným výstrelom mávam veľký problém. Cítila som veľký tlak, preto som si dala pozor. Radšej som to predýchala aj s väčšou pauzou a nakoniec to vyšlo. Určite sa dá spraviť aj lepší výkon, ale toto je moja najlepšia forma v sezóne. Neverím tomu, čo som dosiahla ani teraz, keď už mám medailu na krku,“ dodala Horvátová k svojmu výkonu.

Kľúčový výsledok na poslednom mládežníckom šampionáte

Slovenská výprava má na MSJaK v Obertiliachu už dva cenné kovy. O prvý sa ešte v sobotu postarala kadetka Ema Kapustová, ktorá si vo vytrvalostných pretekoch na 10 km vybojovala bronz. „Pre Henrietu Horvátovú ide o posledný mládežnícky šampionát. Jej maximom až doteraz bolo trináste miesto na dorasteneckých MS. V kategórii junioriek bola dosiaľ najvyššie na 35. mieste. Henrieta dosiahla kľúčový výsledok na svojich posledných mládežníckych MS v kariére. Veríme, že na základe neho musí dostať zmluvu na VŠC Dukla a pokračovať v progrese. Vybojovala si aj extra financie na prípravu z Top tímu,“ napísal slovenskybiatlon.sk.

V nedeľňajších pretekoch junioriek sa predstavili aj ďalšie tri mladé Slovenky. Zuzana Remeňová skončila s troma chybami na strelnici na dvadsiatom treťom, Júlia Machyniaková s piatimi na 41. a Lucia Michaličková s deviatimi nepresnými výstrelmi na 75. mieste.