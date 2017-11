Herca a hudobníka Davida Cassidyho hospitalizovali pre zlyhanie orgánov

FORT LAUDERDALE 19. novembra (WebNoviny.sk) – Amerického herca a hudobníka Davida Cassidyho hospitalizovali na Floride pre viacnásobné zlyhanie orgánov. Podľa agentúry The Associated Press Cassidymu, ktorý leží v nemocnici vo Fort Lauderdale, zlyhala pečeň a obličky.

Bližšie informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave známe nie sú, je však údajne pri vedomí. Podľa predchádzajúcich informácií ho do nemocnice previezli s bolesťami v stredu. Šesťdesiatsedemročný bývalý tínedžerský idol tento rok oznámil, že trpí stratou pamäte a končí svoju 50-ročnú kariéru.

David Bruce Cassidy

* sa preslávil v seriáli The Partridge Family (1970 – 1974), neskôr účinkoval napríklad v televíznom projekte David Cassidy – Man Undercover (1978 – 1979) či filmoch Instant Karma (1990), The Spirit of ’76 (1996) alebo Popstar (2005). Debutový album Cherish a jeho nasledovníka Rock Me Baby vydal v roku 1972.

S treťou nahrávkou Dreams are Nuthin’ More than Wishes (1973) sa mu podarilo dobyť UK Chart. Na konte má aj albumy The Higher They Climb (1975), Home Is Where the Heart Is (1976), Romance (1985), Didn’t You Used to Be? (1992) či Old Trick New Dog (1998).