Hercule Poirot znovu na scéne!

„Smiem si na chvíľu prisadnúť, mademoiselle?“ To je prvá veta slávneho Hercula Poirota po rokoch mlčania. Skoro 40 rokov po tom, čo Agatha Christie pochovala fúzkatého Belgičana, ožil nenapodobiteľný detektív v napínavom príbehu Vraždy s monogramom . Tie teraz vychádzajú v novom vydaní s ešte krajšou obálkou.

Podľa Washington Postu kniha vynikajúco evokuje štýl samotnej Agathy Christie. „Opäť vdychuje život jednému z najfascinujúcejších detektívov, akých by ste mohli vymyslieť. Niektorí by mohli povedať, že samotná Christie by to neurobila lepšie,“ dodáva prestížny denník.

Nového Poirota napísala britská spisovateľka, ktorú si vybrali dediči slávnej Agathy Christie. Požehnanie, aby ho vzkriesila, dostala britská autorka Sophie Hannahová priamo od dedičov Agathy Christie. Pozrite si, čo hovorí samotná Sophie Hannah, ktorá pozdravuje slovenských čitateľov:

Hercule Poirot v jeden štvrtkový večer spokojne čaká v reštaurácii na hovädzí rezeň, no ani len netuší, akú smršť udalostí rozpúta blesková návšteva neznámej mladej ženy.

Keď Poirotovi po návrate do penziónu, kde sa istý čas snaží skrývať pred svetom, jeho spolubývajúci, mladý vyšetrovateľ Scotland Yardu Edward Catchpool, predostrie bizarný obraz trojnásobnej vraždy v prepychovom londýnskom hoteli Bloxham, Poirot je opäť nútený zapojiť svoje malé sivé bunky do vyšetrovania mimoriadne zamotaného prípadu.

Vyše 250 strán novej Agathy Christie Vraždy s monogramom určite poteší fanúšikov tejto výnimočnej autorky detektívok. Samozrejme, Sophie Hannahová nemôže písať ako Agatha Christie – tá bola iba jedna. Podľa prvých recenzií a ohlasov médií sa jej však podarilo veľmi sľubne nadviazať.

Fanúšikovia Agathy Christie si tak prídu na svoje. Mnohé z jej kníh už majú prečítané veľakrát, teraz je tu nové vydanie príbehu, ktorý ešte možno nečítali. Vraždy s monogramom určite uspokoja každého milovníka britských detektívok.

Milan Buno, knižný publicista

