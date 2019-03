Aktualizované: Herrmannová uspela v stíhacích pretekoch v Östersunde, Kuzminová v Top 10

aktualizované: 10. marca 15:52

ÖSTERSUND 10. marca (WebNoviny.sk) – Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová získala zlatú medailu v nedeľňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde (7. – 17. marca).

Na druhom mieste so stratou 31,4 s na víťazku skončila Nórka Tiril Eckhoffová. Bronzovú medailu si vybojovala Nemka Laura Dahlmeierová, keď zaostala o 31,6 s za krajankou Herrmannovou. Biatlonistky čelili v priebehu pretekov hustému sneženiu a silnému vetru.

Kuzminová sa dokázala posunúť o priečku vyššie

Po prvej streľbe v ľahu bola na čele pretekov Nemka Dahlmeierová o necelú sekundu pred Nórkou Tandrevoldovou. Kuzminová po dvoch nepresných výstreloch klesla na 7. miesto so stratou 26,2 s na priebežne prvú pretekárku. Po druhej položke v ľahu sa na prvé miesto dostala Nemka Herrmannová o pol sekundy pred domácu Brorssonovú.

Kuzminová bola po ďalších dvoch chybách na strelnici priebežne 8. s viac ako minútovým mankom na čelo pretekov. Prvá položka v stoji zamiešala poradím. Prvé miesto patrilo Brorssonovej, ktorá viedla o viac ako 30 s pred nemeckým duom Herrmannová, Dahlmeierová. Kuzminová do tretice netrafila dva terče a patrilo jej 9. miesto so stratou 1:45,6 min na vedúcu pretekárku.

Do záverečného bežeckého úseku vyrazila ako prvá Herrmannová o 22,1 s pred krajankou Dahlmeierovou. Priebežne tretia Eckhoffová sa však dotiahla na Dahlmeierovú a v cieľovej rovinke ju dokázala predbehnúť a odsunula Nemku na tretie miesto. Kuzminová bola po celkovo siedmej chybe na 7. mieste, no dokázala sa posunúť na konečnú 6. priečku.

Olsbuová-Roiselanová ukázala skvelý posun

Tridsaťročná Herrmannová získala prvú zlatú, celkovo druhú medailu na MS. Bývalá bežkyňa na lyžiach Herrmannová bola vo štvrtok členkou nemeckej miešanej štafety, ktorá si vybojovala striebornú medailu. Strieborná Eckhoffová získala prvú medailu v stíhačke na MS, celkovo má na svojom konte už 6 cenných kovov (3-1-2).

Bronzová Dahlmeierová má na svojom konte už 15. medailí zo svetových šampionátov (7-3-5). Do stíhačky nastupovala aj obhajkyňa zlata spred dvoch rokov, okrem zlata z Hochfilzenu 2017 má na svojom konte zo stíhacích pretekov aj ďalšie zlato z nórskeho Osla 2016 a striebro z fínskeho Kontiolahti 2015.

Skvelý posun zaznamenala v cieli štvrtá Olsbuová-Roiselanová, ktorá štartovala až z 25. priečky. Darilo sa aj domácej Anne Magnussonovej, keď sa posunula zo 43. na 11. miesto. Aj švajčiarska reprezentantka Lena Häckiová má za sebou vydarené preteky, dokázala si polepšiť zo 53. na 14. pozíciu. Preteky sa znovu nevydarili líderkám celkového poradia SP Taliankam Vittozziovej a Wiererovej, ktoré finišovali po slabej streľbe na 10. resp 20. priečke.

Do čela priebežného poradia SP sa vrátila Lisa Vittozziová. Momentálne má šesťbodový náskok pred krajankou Dorotheou Wiererovou. Kuminovej patrí 3. priečka, na líderku poradia stráca 46 bodov. O malom krišťáľovom glóbuse za stíhačku sa rozhodne až v posledných pretekoch sezóny v nórskom Osle, aj tu vedie Vittozziová o tri body pred Wiererovou.

Kuzminová nič nevzdávala

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová vyštartovala do pretekov, ako víťazka piatkového šprintu, z prvej pozície. Rodáčka z ruského Ťumenu Kuzminová skončila na 7. mieste, keď zaznamenala v pretekoch sedem chybných výstrelov, štyri v ľahu a tri v stoji. Na trati predviedla štvrtý najrýchlejší bežecký výkon zo všetkých štartujúcich pretekárok.

„Stále bola šanca, na každej jednej položke sa zlepšiť a bojovať s tými najlepšími, no videla som, že už majú veľký náskok. Niekomu dnes prialo šťastie viac ako mne. Napriek tomu som sa snažila bojovať na trati aj na strelnici. Pravdupovediac nič som nevzdávala. Dutiny trpia, mala som pocit ako by som mala balón namiesto hlavy. Mala som potom problém koncentrovať sa pri streľbe. Bolo to vidieť už pri nástrele, že nie je všetko v poriadku. Na trati som sa snažila, bol z toho slušný bežecký čas. Už pred dnešnými pretekmi bolo rozhodnuté, že do vytrvalostných pretekov nenastúpim. Ak chcem byť fit pre štafetu a to chcem byť, tak potrebujem čas na doliečenie,“ uviedla po pretekoch Kuzminová, cituje ju portál biatlon-info.sk.

„Samozrejme sedem chýba je veľa. No v takýchto podmienkach to nebolo nič zvláštne, chybili aj ostatné pretekárky. Bohužiaľ jej znovu nevyšla streľba v ľahu. Prvé dva chybné výstrely boli jej chyby. Pri druhej položke mala smolu, že práve silnejšie fúkalo. Je to však ťažké pri nepriaznivých podmienkach. Streľba v stoji je potom pri takomto vetre lotériou. Myslím si však, že aj napriek toľkým chybám, je siedme miesto výborné,“ uviedol pre RTVS strelecký tréner slovenskej reprezentácie Čech Tomáš Kos.

Paulína Fialková vynechala stíhačku

Na štarte nechýbala ani mladšia zo sestier Fialkových Ivona, ktorá po 33. mieste v piatkovom šprinte finišovala v nedeľu po 7 nepresných výstreloch na 37. priečke.

Jej staršia sestra Paulína Fialková sa rozhodla vynechať nedeľňajšiu stíhačku. Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková obsadila v piatkovom šprinte po 4 chybách na strelnici až 48. miesto a rozhodla sa šetriť sily na ďalšie preteky.

„Vidíme, že zatiaľ to nie je Paulína na ktorú sme zvyknutí, nie je to ono. Boleli ju nohy po mixe a ani v šprinte nebola vo svojej koži, bežecký výkon nepodporili ani tie chyby na strelnici. Keďže má stratu vyše dvoch minút, teda od vysokých pozícií by bola veľmi ďaleko, rozhodli sme sa, že nenastúpi. Pred sebou má ešte veľmi náročné a dôležité štarty,“ uviedla Murínová, cituje ju portál biatlon-info.sk.

Na čele poradia je Nemecko

Na uplynulom svetovom šampionáte sa z triumfu v šprinte žien tešila nemecká reprezentantka Laura Dahlmeierová, okrem zlata z Hochfilzenu 2017 má na svojom konte zo stíhačky aj ďalšie zlato z nórskeho Osla 2016 a striebro z fínskeho Kontiolahti 2015. Historicky najúspešnejšou biatlonistkou v stíhacích pretekoch je Švédka Magdalena Forsbergová so tromi zlatými medailami (1997, 1998, 2000) a jedným bronzom (2001).

Medzi krajinami je na čele poradia Nemecko, ktorého reprezentantky vybojovali už 16 cenných kovov pri celkovej medailovej bilancii (7-6-3). Jedinú medailu v stíhačke pre Slovensku v doterajšej histórii MS vlastní vo svojej zbierke Martina Halinárová, má strieborný lesk a získala ju v roku 1999 vo fínskom Kontiolahti.

V doterajšom priebehu aktuálnej sezóny Svetového pohára sa odjazdilo šesť stíhacích pretekov. V dvoch prípadoch uspela Fínka Kaisa Mäkäräinenová, keď triumfovala v slovinskej Pokljuke a rakúskom Hochfilzene. Zvyšné víťazstvá si rozdelilo kvarteto pretekárok.

Kuzminová skončila v nemeckom Oberhofe na 2. mieste. Paulína Fialková zaznamenala dve pódiové umiestnenia v tohtoročných stíhačkách, bola 3. v Pokljuke a 2. v Hochfilzene. V nedeľu sú v Östersunde ešte na programe stíhacie preteky mužov na 12,5 km od 16.30 h.

