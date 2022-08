Hlas navrhuje zriadiť centrálny register výziev a dotácií, podľa Rašiho to bude obrovská pomoc najmä pre organizácie (video)

Nezaradení poslanci Národnej rady SR zoskupení okolo Petra Pellegriniho predkladajú do parlamentu návrh novely infozákona, podľa ktorého by mali byť všetky výzvy na dotácie zverejnené na jednom mieste. Vznikol by tak centrálny register výziev a dotácií, podobne ako centrálny register zmlúv.

„Už dnes máme centrálny register zmlúv a žiadna zmluva z verejných peňazí nie je účinná, pokiaľ nie je zverejnená. Na podobnom princípe bude fungovať aj aj centrálny register výziev a dotácií,“ uviedol v tlačovej správe poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Vyčítanie úspešnosti žiadosti

Ministerstvá, úrady, samosprávne kraje, mestá a obce, ale aj jednotlivé priamo riadené organizácie ministerstiev by museli podľa Rašiho výzvu zverejniť v centrálnom registri.

V súčasnosti sú výzvy podľa Rašiho zverejňované väčšinou len na stránkach organizácií, ktoré ich poskytujú. Z registra sa bude dať vyčítať nielen to, že výzva je otvorená a mimovládne organizácie, občania, združenia, alebo samosprávy či firmy sa môžu uchádzať o dotácie, ale aj to, či bola žiadosť úspešná, alebo nie a prečo a kto o tom rozhodoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obrovská pomoc pre organizácie

„Bude to obrovská pomoc najmä pre organizácie, ktoré aj vďaka dotáciám môžu pomáhať, pretože všetky výzvy nájdu na jednom mieste a nebudú musieť platiť ľudí či firmy, ktoré im výzvy vyhľadávajú,“ dodal Raši.

Podľa neho sa tým posilní transparentnosť. „Subjekt, ktorý dotáciu poskytuje, nebude môcť vyplatiť ani euro z verejných zdrojov, pokiaľ výzva nebude istý čas zverejnená v registri,“ dodal Raši.