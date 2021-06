Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Matovičovi

Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO).

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Erik Tomáš.

„Pokiaľ by sa to potvrdilo, tak toto je, samozrejme, na okamžitý pád vlády, a preto my sme aj v parlamente navrhli odvolávanie premiéra, teda odvolávanie celej vlády. Ale nie len kvôli tejto kauze, ale aj kvôli všetkému,“ povedal Tomáš.

Poslanci poznajú obsah tajnej správy SIS

Tajná správa SIS bola prečítaná poslancom Národnej rady SR (NR SR) iba v stupni „Dôverné“, pričom existujú ešte stupne „Tajné“ a „Prísne tajné“.

Podľa Tomáša sám predseda NR SR Boris Kollár poslancom parlamentu povedal, že ak by bola možnosť prečítať im správu aj v najprísnejšom režime utajenia, dozvedeli by sa konkrétne mená, konkrétne kauzy a konkrétne dôkazy o manipulácii vyšetrovaní.

Vládna koalícia narobí poriadok

Podpredseda výboru Národnej rady pre financie a rozpočet György Gyimesi (OĽANO) reagoval, že ak skutočne existujú dôkazy o činnosti organizovanej skupiny, ktorá manipuluje vyšetrovania, potom boli posunuté policajnej inšpekcii, ktorá sa prípadom zaoberá.

„Ak sa skutočne deje niečo, čo je v rozpore s trestným poriadkom, elementárnou slušnosťou alebo princípmi právneho štátu, tak to treba vyšetriť a ja vám garantujem, že táto vládna koalícia s tým narobí poriadok,“ povedal Gyimesi.