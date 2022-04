Hlas-SD podrží Fica v parlamente, Pellegrini spochybnil obvinenia okolo Fica a Kaliňáka (video)

Opozičná strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude v parlamente súhlasiť so vzatím predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica do väzby, ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní. Na tlačovej besede to v stredu vyhlásil predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Reagoval tak na obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktoré polícia vzniesla voči expremiérovi Robertovi Ficovi, bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, podnikateľovi Norbertovi Bödörovi a bývalému šéfovi polície Tiborovi Gašpar.

Učebnicový postup propagandy

„Sme presvedčení, že v tomto prípade nie je garantovaná spravodlivosť na Slovensku,“ vyhlásil Pellegrini. Podľa neho načasovanie policajnej akcie je mediálnym prekrytím rozhodnutia vlády, ako pomôcť občanom pri extrémnom zdražovaní.

„Buď ide o obrovskú náhodu alebo o postup z učebnice propagandy,“ mienil šéf Hlasu-SD. Tvrdil, že dnes všetky médiá zabudnú, že benzín stojí dve eurá a budú venovať pozornosť zadržaniu Roberta Kaliňáka a obvineniu Fica.

Pellegrini si myslí, že vicepremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi nejde o spravodlivosť, ale o otvorenú túžbu pozatvárať opozičných politikov. Líder Hlasu-SD povedal, že on strach nemá a nebojí sa, že by si po neho prišla Národná kriminálna agentúra (NAKA).

„Ja som žiadne trestné činy nespáchal,“ podotkol. Ak by sa tak stalo, považoval by to za ďalší vyfabulovaný útok na preferenčne najsilnejšiu politickú stranu.

Prezumpcia neviny

Pellegrini upozornil, že v Hlase-SD budú mimoriadne pozorne sledovať dôkazy, ktorými chce polícia podoprieť „zadržanie parlamentnej opozície“. Poukázal na to, že sa využívajú rôzni univerzálni svedkovia, ktorí narozprávajú na hocikoho hocičo.

Zdôraznil, že stanovisko strany bude k akejkoľvek kauze vždy rovnaké, a to, že orgány činné v trestnom konaní musia pôsobiť na základe zákona a o vine alebo nevine musia rozhodovať nezávislé súdy.

Dovtedy sa musí na každého hľadieť ako na nevinného. V súvislosti s kauzou bývalého prezidenta Andreja Kisku šéf Hlasu-SD uviedol, že na súde sa ukáže, či „mu bolo ubližované“ alebo páchal daňové podvody.