Hlavné mesto vyzýva občanov v karanténe, aby nakladali s komunálnym odpadom nasledovným spôsobom

Hlavné mesto Bratislava vyzýva obyvateľov, ktorí sú v karanténe, prípadne majú podozrenie z nákazy koronavírusom, aby odpad z domácnosti vkladali do plastového vreca, po naplnení ho riadne zaviazali, vložili do druhého vreca a takto držali doma najmenej 72 hodín. Až po uplynutí tohto času umiestnili odpad do zberných nádob.

Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom možno zabrániť, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Informoval o tom agentúru SITA hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Súčasná platná právna úprava neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie. Preto vedenie hlavného mesta Bratislavy požiadalo hlavného hygienika SR o stanovisko, ako postupovať pri nakladaní s komunálnymi odpadmi u osôb, ktoré sú v povinnej domácej karanténe v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Informuje o tom agentúru SITA hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Do času, kým Bratislava dostane oficiálne vyjadrenie, vyzýva obyvateľov k vyššie spomenutým opatreniam.