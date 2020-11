Hlavní vyjednávači Únie a Británie obnovili v Londýne osobné rokovania o obchodnej dohode

Hlavní vyjednávači Spojeného kráľovstva a Európskej únie v sobotu obnovili osobné rokovania o „pobrexitovej“ obchodnej dohode. Rozhovory sa v uplynulých dňoch na najvyššej úrovni uskutočnili iba virtuálne, keďže hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier bol do piatka v karanténe

V sobotu však vycestoval do britskej metropoly za náprotivkom Davidom Frostom, aby sa pokúsili posunúť rokovania vpred.

Značné rozdiely naďalej pretrvávajú

Podľa Barniera po týždni videohovorov medzi obomi stranami naďalej pretrvávajú rovnaké významné rozdiely. Barnierove slová potvrdil aj Frost, ale trvá na tom, že má cenu pokračovať v rozhovoroch.

Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, kedy sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť spomenutú obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Únia sa s Britániou dohodla v mnohých otázkach, ale rokovania viaznu v otázkach práv EÚ na rybolov v britských vodách, záruk dodržiavania pri akejkoľvek dosiahnutej dohode a štandardov „rovnakých podmienok pre všetkých“, ktoré musí Spojené kráľovstvo spĺňať pri vývoze do EÚ.

Hrozia clá a prekážky v obchode

Na dosiahnutie dohody bude musieť EÚ podľa agentúry AP obmedziť svoje požiadavky na rybolov a Británia zase bude musieť súhlasiť s určitým zosúladením s pravidlami bloku. To je však pre politikov na oboch stranách zložité.

Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.

Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.