Holandsko zaviedlo celoštátny lockdown, vianočné a silvestrovské návštevy sú obmedzené na štyroch hostí

Holandsko od nedele zaviedlo celoštátny lockdown v snahe zabrzdiť novú vlnu ochorení COVID-19 spôsobených vysoko nákazlivým variantom koronavírusu omikron.

Všetky obchody, okrem predajní so základnými potrebami, bary a reštaurácie musia byť zatvorené do 14. januára. Oznámil to v sobotu večer na tlačovej konferencii holandský premiér Mark Rutte.

Obmedzenie súkromných osláv

Školy a univerzity budú zatvorené do 9. januára. Podmienky lockdownu zároveň znamenajú obmedzenia súkromných osláv počas sviatkov.

Obyvatelia Holandska môžu mať doma maximálne dvoch návštevníkov, okrem Vianoc a Silvestra, kedy si môžu pozvať štyroch hostí.

Premiér uviedol, že lockdown je „nevyhnutný vzhľadom na piatu vlnu pandémie spôsobenú variantom omikron“.

Omikron už je v 89 krajinách

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že omikron už potvrdili v 89 krajinách.

V štátoch, v ktorých sa omikron už šíri komunitne, sa počet ochorení COVID-19 spôsobených týmto variantom zdvojnásobuje za 1,5 až 3 dni.