Holubová, Dušek aj Klus – do kín mieri nová komédia od tvorcov Želania pre Ježiška

Česká komédia Želanie pre Ježiška patrila počas vianočných sviatkov k najsledovanejším programom našich televízií. Režisérka Marta Ferencová a producent Adam Dvořák spojili sily znova a už 19. januára príde do kín ich nový spoločný film, tentoraz nazvaný Želanie k narodeninám. Nové postavy zažijú celkom nový príbeh, v ktorom sa narodeninové prekvapenie vymkne spod kontroly.

Foto: Continental film

V centre príbehu bude stáť Líba – mamička, babička, ale predovšetkým vládkyňa rodiny, ktorá sa chystá osláviť narodeniny. Vždy ich trávi v rodinnom kruhu, ale o tom, koľké v poradí to práve sú, sa v tomto kruhu nahlas nehovorí. Nie je to ale jediné tajomstvo, ktoré rodina skrýva. Syn Petr sa rozhodne, že prvýkrát po rokoch nebude oslavovať narodeniny s matkou, ale so svojou láskou. Predstiera chorobu a z rodinnej oslavy sa vyhovorí. Táto zdanlivo nevinná lož však spustí lavínu nečakaných udalostí, a tak sa celá veľká rodina namiesto pokojnej oslavy jubilea ocitne na ceste, kde jedna nepredvídateľná situácia strieda druhú.

Herecká dvojica Evy Holubovej a Jaroslava Dušeka si získala srdcia divákov už pri ich iskrivej súhre vo filme Pelíšky. Vo vianočnom Želaní pre Ježiška potvrdili, že spoločná prítomnosť na plátne je zárukou fungujúceho humoru a dokážu to aj vo svojej novinke. V Želaní k narodeninám sa k nim pridá aj spevák Tomáš Klus, o ktorom nie je veľmi známe, že vyštudoval herectvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Ďalej sa publikum môže tešiť na Veroniku Khek Kubařovú, Jaroslava Plesla, Matěja Hádeka alebo Simonu Babčákovu.

Foto: Continental film

Českú komédiu o tom, ako sa rodinná oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si nikto nemôže byť istý vôbec ničím, do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

