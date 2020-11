Home office salón

Dokonalý vlasový styling zvládnete kedykoľvek v pohodlí domova s exkluzívnym radom produktov Rowenta Ultimate Experience. Profesionálna žehlička, sušič s digitálnym bezuhlíkovým motorom a kulmofén inšpirovaný skúsenosťami francúzskych kaderníkov… ako by ste doma mali špičkového profesionála, ktorý vám pomôže so šetrným stylingom.

„Fúkanú ako od kaderníka s perfektnými detailmi vytvoríte s kulmofénom Rowenta Ultimate Experience, takisto dokonalý hairstyling dosiahnete so žehličkou Rowenta Ultimate Experience, ktorá je certifikovaná pre kadernícke salóny. A ak si chcete iba udržať zdravé vlasy plné lesku – odporúčam ich vždy po umytí vyfúkať. Ak si radi umývate vlasy večer, aj tak si ich pred spaním vysušte, cez noc by sa poriadne zamotali a povrch vlasu by sa tak mohol potrhať. Vlasy začnú byť chlpaté a ľahko sa polámu. Tiež tým trpí vlasová pokožka, na ktorej sa časom objavia kožné problémy a plesne, ktoré zapríčinia vypadávanie vlasov. Na rýchle, a hlavne zdravé vysúšanie odporúčam sušič Rowenta Ultimate Experience s technológiou, ktorá mení vzduch na starostlivosť a vďaka digitálnemu bezkefovému motoru vydrží až dvakrát dlhšie ako bežné sušiče, “ hovorí profesionálny kaderník Petr Heidinger.

Ultramoderný sušič Rowenta Ultimate Experience (CV9820) poskytuje nadštandardnú starostlivosť s jedinečnou technológiou Air-to-Care. Pri fúkaní totiž mení vzduch na starostlivosť – vlasom podľa potreby dodáva pozitívne alebo negatívne ióny, ktoré zabraňujú lámaniu a ničeniu vlasov. Vlasy sú potom hladké a lesklé. Navyše disponuje digitálnym bezuhlíkovým motorom, ktorý zaisťuje až dvakrát dlhšiu životnosť sušiča! Integrovaný koncentrátor, vylepšená ergonómia a Smart Memory, ktorá uchováva presné nastavenie od posledného použitia, zaisťujú maximálny komfort pri vysúšaní a hairstylingu. S funkciou permanentného studeného vzduchu, ktorú nájdete v ponuke teplôt, si účes perfektne zafixujete, aby vydržal dokonalý po celý deň. Odporúčaná cena je 7 999 korún/ 309 eur.

S efektívnou žehličkou Rowenta Ultimate Experience (SF8210) bezstarostne vytvoríte účes ako zo salónu – vlasy môžete vyžehliť, navlniť alebo natočiť vždy s perfektnými výsledkami. 3D žehliace pláty s výnimočne hladkým minerálnym povrchom zaručujú konštantný a optimálny kontakt – prispôsobia sa každému typu vlasov a vďaka ich bezchybnej kĺzavosti nedochádza k ťahaniu ani lámaniu vlasov. Žehlička je vybavená unikátnou technológiou Thermocontrol, ktorá dokonale distribuuje teplo pre rovnomerné výsledky: od korienkov ku končekom. Pri žehlení je vo vlasoch zachovaný 100% keratín, vlasy sa lesknú a sú hladké. Odporúčaná cena profesionálnej žehličky je 4 999 korún/ 189 eur.

Kulmofén Rowenta Ultimate Experience (CF9620) je brilantným riešením 2v1 pre vytvorenie perfektného účesu ako od kaderníka. Rýchlo vysušené a dokonale upravené vlasy dosiahnete vďaka dômyselnej patentovanej technológii spojenej s elegantným dizajnom. Oproti bežným rotačným kefám je Rowenta Ultimate Experience menšia a ľahšia, a čo je dôležité – jej hmotnosť je vyvážene rozložená. Okamžitý profesionálny výsledok získate s ovládaním Style Assist s troma stylingovými programami, ktoré automaticky upravujú teplotu a rýchlosť otáčania. Súčasťou balenia sú 3 kefy pre rôzne typy vlasov: prvá jednoducho skrotí nepoddajné a husté vlasy, druhá dodá jemným a rovným vlasom parádny objem a tretia sa postará o podtočenie ofiny či iné detaily. Rovnomerný prúd vzduchu, účinný generátor iónov a PRO keratínové štetiny sa bezpečne postarajú o žiarivý a hodvábne hladký vzhľad vlasov. Odporúčaná cena je 3 699 korún/ 139 eur.

Francúzska rodinná firma Groupe SEB, na českom trhu známa vďaka značkám Tefal, Rowenta či Krups, sa v rámci svojho projektu zaväzuje k opraviteľnosti výrobkov po dobu 10 rokov – to platí už pre celých 95% produkcie spoločnosti.

