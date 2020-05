Horskí záchranári pomohli v Kvačianskej doline mladej žene zranenej pri nehode štvorkolky

Členovia Horskej záchrannej služby (HZS) zo strediska Zverovka pomohli popoludní v Kvačianskej doline 20-ročnej žene, ktorá sa zranila pri nehode štvorkolky. HZS o tom informovala na svojej internetovej stránke.

„Žene s úrazom dolnej končatiny a s podozrením na ďalšie vnútorné poranenia poskytli horskí záchranári neodkladné zdravotné ošetrenie. Následne ju na nosidlách Kong transportovali k terénnemu vozidlu a ďalej do obce Huty. Tu si ju prevzala do opatery posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie ošetrenie,“ uviedla k zásahu HZS.