Hráči AS Trenčín triumfovali na trávniku čiernohorského klubu FK Budučnost Podgorica

PODGORICA 12. júla (WebNoviny.sk) – Hráči AS Trenčín triumfovali 2:0 na trávniku čiernohorského klubu FK Budučnost Podgorica vo štvrtkovom prvom zápase 1. predkola futbalovej Európskej ligy (EL) 2018/2019.

Východisková pozícia

Zverenci nového holandského trénera Ricarda Moniza si utvorili výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá sa uskutoční o týždeň neskôr – 19. júla o 20.30 h na trávniku v Myjave. Tam budú dočasne hrať futbalisti AS domáce duely v tejto sezóne, kým nebude pripravený nový „domovský“ štadión.

Trenčania pri „ostrom“ štarte do súťažného ročníka 2018/2019 rozhodli o víťazstve nad čiernohorským vicemajstrom na konci prvej polhodiny. V 27. min stretnutia sa dostal k lopte Bosniak v drese AS Hamza Čatakovič a nádhernou strelou do pravého horného rohu bránky Milana Mijatoviča poslal hosťujúce mužstvo do vedenia.

Úvodná prekážka

Hráči FK Budučnost sa nestačili ešte spamätať zo šoku a už prehrávali o dva góly. Nigérijský pravý obranca Reuben Yem prenikol po pravej strane a v 30. min zblízka dorazil loptu do siete chorvátsky útočník trenčianskeho tímu Antonio Mance.

Za domácich sa snažili o obrat najmä Igor Ivanovič a Balša Sekulič, prvý menovaný opečiatkoval v 47. min žrď bránky Igora Šemrinca. Na dvojgólovom víťazstve slovenského tímu sa však už nič nezmenilo.

V prípade, že futbalisti AS zvládnu čiernohorskú úvodnú prekážku, v 2. predkole Európskej ligy si zmerajú sily s úspešnejším z dvojice medzi poľským Górnikom Zabrze a moldavským klubom Zaria Balti.

Futbalová Európska liga 2018/2019 – 1. predkolo

prvý zápas (hrá sa na odvetu)

FK Budučnost Podgorica (Č. Hora) – AS Trenčín (SR) 0:2 (0:2)

Góly: 27. Čatakovič, 30. Antonio Mance, ŽK: 21. Vukčevič, 41. I. Ivanovič, 82. Adžič, 90.+ Mirkovič – 19. Reuben Yem, 86. Zubairu, 90.+ K. Julien, rozhodoval: Mete Kalkavan (Tur.

Hlasy

zdroj: SITA

Philip Azango (krídelník AS Trenčín): „Dôležité bolo, že sme dokázali držať loptu na kopačkách a neustále sme zamestnávali obranu domáceho tímu. Strelili sme prvý gól a onedlho aj druhý, to nám na ihrisku dodalo sebavedomie. S víťazstvom 2:0 na trávniku súpera som spokojný. Hoci nás čaká ešte odvetný domáci duel, som presvedčený, že to zvládneme a postup do 2. predkola Európskej ligy nám už neujde.“